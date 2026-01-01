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Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см
Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см
Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см
Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см
Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см
Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см

Fotokvant U-165W Para параболический глубокий зонт белый 165 см

Fotokvant
Артикул: DAN-4236

Параболический глубокий зонт Fotokvant U-165W Para белый, диаметр - 165 см.

Глубокий параболический белый зонт диаметром 165 см. Предназначен для получения направленного света. Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками. Вес - 0,6 кг.

Описание

Параболические глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие параболические зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Комплектация

  • Зонт - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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