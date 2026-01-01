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Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона
Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона

Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона

Phottix
Артикул: DAN-5604

Мини штатив Phottix (99913) MT-one.

Компактный штатив для смартфона - держатель и портативный штатив 2 в 1. Подходит для устройств размером от 2,2 до 3,5 дюймов. Цвет - черный. Вес - 150 грамм.

Описание

Phottix MT-one – мини-штатив и держатель для смартфона 2 в 1

Phottix 99913 MT-one – это компактный и легкий мини-штатив, который трансформируется в удобный держатель для смартфона. Благодаря карманному размеру и весу всего 150 грамм, он станет вашим незаменимым спутником для мобильной фото- и видеосъемки, прямых эфиров и видеозвонков.

Устройство сочетает в себе две функции: портативную ручку-держатель для динамичной съемки и устойчивый настольный штатив для стационарной работы. Держатель оснащен вращающейся на 360 градусов опорой, что позволяет легко переключаться между портретной и ландшафтной ориентацией смартфона.

Назначение и применение

  • Мобильная фотография и видеосъемка: для создания качественных фото и видео на смартфон.
  • Прямые эфиры и стриминг: надежная фиксация телефона на столе для трансляций.
  • Видеозвонки и конференции: удобная установка смартфона для общения.
  • Креативная съемка: использование как ручки-держателя для динамичных ракурсов и селфи.

Ключевые особенности

  • Два в одном: работает как ручка-держатель и как настольный штатив.
  • Компактность и легкость: вес всего 150 г, длина в сложенном виде – 16 см.
  • Регулируемый держатель: подходит для смартфонов шириной от 2,2 до 3,5 дюймов / 5,6 - 8,8 см
  • Вращение на 360°: быстрый переход между горизонтальной и вертикальной съемкой.
  • Крепление "холодный башмак": позволяет установить дополнительный микрофон или свет.
  • Стандартное крепление 1/4": совместимость с другими аксессуарами.

Технические характеристики

  • Модель: Phottix MT-one (99913)
  • Тип: мини-штатив / держатель для смартфона
  • Совместимость: смартфоны шириной 2,2 – 3,5 дюйма
  • Крепление: резьба 1/4", холодный башмак
  • Вращение держателя: 360 градусов
  • Длина в сложенном виде: 16 см
  • Вес: 150 г
  • Цвет: черный

Инструкция по использованию

  1. Разложите ножки штатива для установки на ровную поверхность.
  2. Поместите смартфон в держатель и зафиксируйте.
  3. Поверните держатель для выбора нужной ориентации экрана.
  4. При необходимости закрепите микрофон или свет в "холодном башмаке".
  5. Для использования в качестве ручки-держателя сложите ножки и возьмите штатив в руку.

Уход и хранение

  • Храните штатив в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Для очистки используйте мягкую сухую ткань.
  • Избегайте попадания песка и мелких частиц в механизм держателя.

Комплектация

  • тренога
  • крепление для телефона

Микрофон и смартфон в комплектацию не входят

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