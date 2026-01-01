Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона

Описание

Phottix MT-one – мини-штатив и держатель для смартфона 2 в 1

Phottix 99913 MT-one – это компактный и легкий мини-штатив, который трансформируется в удобный держатель для смартфона. Благодаря карманному размеру и весу всего 150 грамм, он станет вашим незаменимым спутником для мобильной фото- и видеосъемки, прямых эфиров и видеозвонков.

Устройство сочетает в себе две функции: портативную ручку-держатель для динамичной съемки и устойчивый настольный штатив для стационарной работы. Держатель оснащен вращающейся на 360 градусов опорой, что позволяет легко переключаться между портретной и ландшафтной ориентацией смартфона.

Назначение и применение

Мобильная фотография и видеосъемка: для создания качественных фото и видео на смартфон.

для создания качественных фото и видео на смартфон. Прямые эфиры и стриминг: надежная фиксация телефона на столе для трансляций.

надежная фиксация телефона на столе для трансляций. Видеозвонки и конференции: удобная установка смартфона для общения.

удобная установка смартфона для общения. Креативная съемка: использование как ручки-держателя для динамичных ракурсов и селфи.

Ключевые особенности

Два в одном: работает как ручка-держатель и как настольный штатив.

работает как ручка-держатель и как настольный штатив. Компактность и легкость: вес всего 150 г, длина в сложенном виде – 16 см.

вес всего 150 г, длина в сложенном виде – 16 см. Регулируемый держатель: подходит для смартфонов шириной от 2,2 до 3,5 дюймов / 5,6 - 8,8 см

подходит для смартфонов шириной от 2,2 до 3,5 дюймов / 5,6 - 8,8 см Вращение на 360°: быстрый переход между горизонтальной и вертикальной съемкой.

быстрый переход между горизонтальной и вертикальной съемкой. Крепление "холодный башмак": позволяет установить дополнительный микрофон или свет.

позволяет установить дополнительный микрофон или свет. Стандартное крепление 1/4": совместимость с другими аксессуарами.

Технические характеристики

Модель: Phottix MT-one (99913)

Phottix MT-one (99913) Тип: мини-штатив / держатель для смартфона

мини-штатив / держатель для смартфона Совместимость: смартфоны шириной 2,2 – 3,5 дюйма

смартфоны шириной 2,2 – 3,5 дюйма Крепление: резьба 1/4", холодный башмак

резьба 1/4", холодный башмак Вращение держателя: 360 градусов

360 градусов Длина в сложенном виде: 16 см

16 см Вес: 150 г

150 г Цвет: черный

Инструкция по использованию

Разложите ножки штатива для установки на ровную поверхность. Поместите смартфон в держатель и зафиксируйте. Поверните держатель для выбора нужной ориентации экрана. При необходимости закрепите микрофон или свет в "холодном башмаке". Для использования в качестве ручки-держателя сложите ножки и возьмите штатив в руку.

Уход и хранение