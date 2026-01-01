Phottix 99913 MT-one мини штатив для телефона

Phottix MT-one – мини-штатив и держатель для смартфона 2 в 1
Phottix 99913 MT-one – это компактный и легкий мини-штатив, который трансформируется в удобный держатель для смартфона. Благодаря карманному размеру и весу всего 150 грамм, он станет вашим незаменимым спутником для мобильной фото- и видеосъемки, прямых эфиров и видеозвонков.
Устройство сочетает в себе две функции: портативную ручку-держатель для динамичной съемки и устойчивый настольный штатив для стационарной работы. Держатель оснащен вращающейся на 360 градусов опорой, что позволяет легко переключаться между портретной и ландшафтной ориентацией смартфона.
Назначение и применение
- Мобильная фотография и видеосъемка: для создания качественных фото и видео на смартфон.
- Прямые эфиры и стриминг: надежная фиксация телефона на столе для трансляций.
- Видеозвонки и конференции: удобная установка смартфона для общения.
- Креативная съемка: использование как ручки-держателя для динамичных ракурсов и селфи.
Ключевые особенности
- Два в одном: работает как ручка-держатель и как настольный штатив.
- Компактность и легкость: вес всего 150 г, длина в сложенном виде – 16 см.
- Регулируемый держатель: подходит для смартфонов шириной от 2,2 до 3,5 дюймов / 5,6 - 8,8 см
- Вращение на 360°: быстрый переход между горизонтальной и вертикальной съемкой.
- Крепление "холодный башмак": позволяет установить дополнительный микрофон или свет.
- Стандартное крепление 1/4": совместимость с другими аксессуарами.
Технические характеристики
- Модель: Phottix MT-one (99913)
- Тип: мини-штатив / держатель для смартфона
- Совместимость: смартфоны шириной 2,2 – 3,5 дюйма
- Крепление: резьба 1/4", холодный башмак
- Вращение держателя: 360 градусов
- Длина в сложенном виде: 16 см
- Вес: 150 г
- Цвет: черный
Инструкция по использованию
- Разложите ножки штатива для установки на ровную поверхность.
- Поместите смартфон в держатель и зафиксируйте.
- Поверните держатель для выбора нужной ориентации экрана.
- При необходимости закрепите микрофон или свет в "холодном башмаке".
- Для использования в качестве ручки-держателя сложите ножки и возьмите штатив в руку.
Уход и хранение
- Храните штатив в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань.
- Избегайте попадания песка и мелких частиц в механизм держателя.