Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса

Описание

Fotokvant U-SB-165 – рассеиватель для параболического зонта 165 см, превращающий его в софтбокс

Fotokvant U-SB-165 (артикул DAN-3400) – это съёмный тканевый рассеиватель для параболических зонтов диаметром 165 см. Он устанавливается на переднюю часть зонта и мгновенно превращает его из отражающего модификатора в полноценный софтбокс. Это позволяет получать мягкое рассеянное освещение без резких теней, сохраняя при этом удобство и компактность зонтовой системы.

Рассеиватель изготовлен из качественной полупрозрачной ткани, которая эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Закрытая конструкция предотвращает потери светового потока, а большая площадь рассеивателя (165 см) обеспечивает плавный переход между светом и тенью – идеально для портретной, beauty-съёмки и интервью.

Назначение и применение

Превращение зонта в софтбокс: рассеиватель мягко рассеивает свет, устраняя жёсткие тени и паразитные блики.

рассеиватель мягко рассеивает свет, устраняя жёсткие тени и паразитные блики. Портретная съёмка: создание мягкого, обволакивающего света, который лестен для кожи и глаз.

создание мягкого, обволакивающего света, который лестен для кожи и глаз. Интервью и видеосъёмка: равномерный свет без резких контрастов и отражений.

равномерный свет без резких контрастов и отражений. Работа с текстурами и продуктами: рассеянный свет минимизирует блики и подчёркивает детали.

Ключевые особенности

Совместимость: подходит для параболических зонтов Fotokvant U-165S, U-165SO и других моделей диаметром 165 см (необходимо уточнять конструкцию крепления).

подходит для параболических зонтов Fotokvant U-165S, U-165SO и других моделей диаметром 165 см (необходимо уточнять конструкцию крепления). Мягкий свет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет без значительных потерь интенсивности.

полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет без значительных потерь интенсивности. Большая площадь: диаметр 165 см обеспечивает мягкие, плавные переходы света.

диаметр 165 см обеспечивает мягкие, плавные переходы света. Простая установка: рассеиватель легко крепится к передней части зонта с помощью липучек или резинок (в зависимости от модели).

рассеиватель легко крепится к передней части зонта с помощью липучек или резинок (в зависимости от модели). Трансформация модификатора: превращает отражающий зонт в софтбокс, расширяя творческие возможности.

превращает отражающий зонт в софтбокс, расширяя творческие возможности. Качественные материалы: ткань рассеивателя прочная, устойчивая к нагреву от осветительных приборов.

Технические характеристики

Тип: съёмный тканевый рассеиватель

съёмный тканевый рассеиватель Диаметр: 165 см

165 см Материал: полупрозрачная диффузная ткань

полупрозрачная диффузная ткань Крепление: липучки или резинки (в зависимости от модели зонта)

липучки или резинки (в зависимости от модели зонта) Совместимость: параболические зонты Fotokvant диаметром 165 см

параболические зонты Fotokvant диаметром 165 см Цвет: белый полупрозрачный

белый полупрозрачный Вес: около 0,2–0,3 кг

Как использовать рассеиватель

Подготовка зонта: раскройте параболический зонт на стойке. Установка рассеивателя: наденьте рассеиватель на переднюю часть зонта и зафиксируйте с помощью липучек или резинок. Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок. Использование: теперь ваш зонт работает как софтбокс, давая мягкий рассеянный свет. Снятие: после съёмки аккуратно снимите рассеиватель и сложите его для хранения.

Преимущества использования рассеивателя

Мягкий свет: идеально подходит для портретов, интервью и beauty-съёмки.

идеально подходит для портретов, интервью и beauty-съёмки. Устранение бликов: рассеянный свет минимизирует нежелательные блики на блестящих поверхностях.

рассеянный свет минимизирует нежелательные блики на блестящих поверхностях. Универсальность: делает зонт более гибким инструментом, расширяя его функциональность.

делает зонт более гибким инструментом, расширяя его функциональность. Экономия места: вместо двух модификаторов (зонт и софтбокс) вы используете один с съёмным рассеивателем.

вместо двух модификаторов (зонт и софтбокс) вы используете один с съёмным рассеивателем. Простота хранения: рассеиватель компактно складывается и не занимает много места.

Совместимость с моделями зонтов

Fotokvant U-165S Para: глубокий параболический серебряный зонт 165 см.

глубокий параболический серебряный зонт 165 см. Fotokvant U-165W Para: глубокий параболический белый зонт диаметром 165 см.

глубокий параболический белый зонт диаметром 165 см. Другие зонты диаметром 165 см: при условии совместимости диаметров (рекомендуется проверять перед покупкой).

Уход и хранение