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Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса

Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса

Fotokvant
Артикул: DAN-3400

Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.

Описание

Fotokvant U-SB-165 – рассеиватель для параболического зонта 165 см, превращающий его в софтбокс

Fotokvant U-SB-165 (артикул DAN-3400) – это съёмный тканевый рассеиватель для параболических зонтов диаметром 165 см. Он устанавливается на переднюю часть зонта и мгновенно превращает его из отражающего модификатора в полноценный софтбокс. Это позволяет получать мягкое рассеянное освещение без резких теней, сохраняя при этом удобство и компактность зонтовой системы.

Рассеиватель изготовлен из качественной полупрозрачной ткани, которая эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Закрытая конструкция предотвращает потери светового потока, а большая площадь рассеивателя (165 см) обеспечивает плавный переход между светом и тенью – идеально для портретной, beauty-съёмки и интервью.

Назначение и применение

  • Превращение зонта в софтбокс: рассеиватель мягко рассеивает свет, устраняя жёсткие тени и паразитные блики.
  • Портретная съёмка: создание мягкого, обволакивающего света, который лестен для кожи и глаз.
  • Интервью и видеосъёмка: равномерный свет без резких контрастов и отражений.
  • Работа с текстурами и продуктами: рассеянный свет минимизирует блики и подчёркивает детали.

Ключевые особенности

  • Совместимость: подходит для параболических зонтов Fotokvant U-165S, U-165SO и других моделей диаметром 165 см (необходимо уточнять конструкцию крепления).
  • Мягкий свет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет без значительных потерь интенсивности.
  • Большая площадь: диаметр 165 см обеспечивает мягкие, плавные переходы света.
  • Простая установка: рассеиватель легко крепится к передней части зонта с помощью липучек или резинок (в зависимости от модели).
  • Трансформация модификатора: превращает отражающий зонт в софтбокс, расширяя творческие возможности.
  • Качественные материалы: ткань рассеивателя прочная, устойчивая к нагреву от осветительных приборов.

Технические характеристики

  • Тип: съёмный тканевый рассеиватель
  • Диаметр: 165 см
  • Материал: полупрозрачная диффузная ткань
  • Крепление: липучки или резинки (в зависимости от модели зонта)
  • Совместимость: параболические зонты Fotokvant диаметром 165 см
  • Цвет: белый полупрозрачный
  • Вес: около 0,2–0,3 кг

Как использовать рассеиватель

  1. Подготовка зонта: раскройте параболический зонт на стойке.
  2. Установка рассеивателя: наденьте рассеиватель на переднюю часть зонта и зафиксируйте с помощью липучек или резинок.
  3. Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок.
  4. Использование: теперь ваш зонт работает как софтбокс, давая мягкий рассеянный свет.
  5. Снятие: после съёмки аккуратно снимите рассеиватель и сложите его для хранения.

Преимущества использования рассеивателя

  • Мягкий свет: идеально подходит для портретов, интервью и beauty-съёмки.
  • Устранение бликов: рассеянный свет минимизирует нежелательные блики на блестящих поверхностях.
  • Универсальность: делает зонт более гибким инструментом, расширяя его функциональность.
  • Экономия места: вместо двух модификаторов (зонт и софтбокс) вы используете один с съёмным рассеивателем.
  • Простота хранения: рассеиватель компактно складывается и не занимает много места.

Совместимость с моделями зонтов

  • Fotokvant U-165S Para: глубокий параболический серебряный зонт 165 см.
  • Fotokvant U-165W Para: глубокий параболический белый зонт диаметром 165 см.
  • Другие зонты диаметром 165 см: при условии совместимости диаметров (рекомендуется проверять перед покупкой).

Уход и хранение

  • Храните рассеиватель в сложенном виде в сухом месте, вдали от источников тепла.
  • При загрязнении ткань можно аккуратно очистить мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
  • Не используйте абразивные материалы и не трите слишком сильно, чтобы не повредить структуру ткани.

Комплектация

В стандартную поставку входит только рассеиватель Fotokvant U-SB-165.

Зонт, стойка, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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