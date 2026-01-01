Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса

Fotokvant U-SB-165 – рассеиватель для параболического зонта 165 см, превращающий его в софтбокс
Fotokvant U-SB-165 (артикул DAN-3400) – это съёмный тканевый рассеиватель для параболических зонтов диаметром 165 см. Он устанавливается на переднюю часть зонта и мгновенно превращает его из отражающего модификатора в полноценный софтбокс. Это позволяет получать мягкое рассеянное освещение без резких теней, сохраняя при этом удобство и компактность зонтовой системы.
Рассеиватель изготовлен из качественной полупрозрачной ткани, которая эффективно рассеивает свет, делая его максимально мягким и равномерным. Закрытая конструкция предотвращает потери светового потока, а большая площадь рассеивателя (165 см) обеспечивает плавный переход между светом и тенью – идеально для портретной, beauty-съёмки и интервью.
Назначение и применение
- Превращение зонта в софтбокс: рассеиватель мягко рассеивает свет, устраняя жёсткие тени и паразитные блики.
- Портретная съёмка: создание мягкого, обволакивающего света, который лестен для кожи и глаз.
- Интервью и видеосъёмка: равномерный свет без резких контрастов и отражений.
- Работа с текстурами и продуктами: рассеянный свет минимизирует блики и подчёркивает детали.
Ключевые особенности
- Совместимость: подходит для параболических зонтов Fotokvant U-165S, U-165SO и других моделей диаметром 165 см (необходимо уточнять конструкцию крепления).
- Мягкий свет: полупрозрачный материал эффективно рассеивает свет без значительных потерь интенсивности.
- Большая площадь: диаметр 165 см обеспечивает мягкие, плавные переходы света.
- Простая установка: рассеиватель легко крепится к передней части зонта с помощью липучек или резинок (в зависимости от модели).
- Трансформация модификатора: превращает отражающий зонт в софтбокс, расширяя творческие возможности.
- Качественные материалы: ткань рассеивателя прочная, устойчивая к нагреву от осветительных приборов.
Технические характеристики
- Тип: съёмный тканевый рассеиватель
- Диаметр: 165 см
- Материал: полупрозрачная диффузная ткань
- Крепление: липучки или резинки (в зависимости от модели зонта)
- Совместимость: параболические зонты Fotokvant диаметром 165 см
- Цвет: белый полупрозрачный
- Вес: около 0,2–0,3 кг
Как использовать рассеиватель
- Подготовка зонта: раскройте параболический зонт на стойке.
- Установка рассеивателя: наденьте рассеиватель на переднюю часть зонта и зафиксируйте с помощью липучек или резинок.
- Расправление: убедитесь, что ткань натянута равномерно, без складок.
- Использование: теперь ваш зонт работает как софтбокс, давая мягкий рассеянный свет.
- Снятие: после съёмки аккуратно снимите рассеиватель и сложите его для хранения.
Преимущества использования рассеивателя
- Мягкий свет: идеально подходит для портретов, интервью и beauty-съёмки.
- Устранение бликов: рассеянный свет минимизирует нежелательные блики на блестящих поверхностях.
- Универсальность: делает зонт более гибким инструментом, расширяя его функциональность.
- Экономия места: вместо двух модификаторов (зонт и софтбокс) вы используете один с съёмным рассеивателем.
- Простота хранения: рассеиватель компактно складывается и не занимает много места.
Совместимость с моделями зонтов
- Fotokvant U-165S Para: глубокий параболический серебряный зонт 165 см.
- Fotokvant U-165W Para: глубокий параболический белый зонт диаметром 165 см.
- Другие зонты диаметром 165 см: при условии совместимости диаметров (рекомендуется проверять перед покупкой).
Уход и хранение
- Храните рассеиватель в сложенном виде в сухом месте, вдали от источников тепла.
- При загрязнении ткань можно аккуратно очистить мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
- Не используйте абразивные материалы и не трите слишком сильно, чтобы не повредить структуру ткани.