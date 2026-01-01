Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей

Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс Fotokvant SBL-50 White для LED-панелей.
Софтбокс для светодиодных панелей имеет каркас на стальной пружине, которые складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели - 28х26 см. Размеры лицевой поверхности - 48,5х48,5х16 см. Вес - 0,4 кг.
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Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
GreenBean GB Flex 80 gold/white M – двухсторонний бело-золотой отражатель на складном металлическом каркасе с двумя ручками, диаметр 80 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.