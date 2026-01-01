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Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей
Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей
Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей
Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей
Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей

Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей

Fotokvant
Артикул: DAN-3710

Софтбокс Fotokvant SBL-50 White для LED-панелей.

Софтбокс для светодиодных панелей имеет каркас на стальной пружине, которые складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели - 28х26 см. Размеры лицевой поверхности - 48,5х48,5х16 см. Вес - 0,4 кг.

Описание

Fotokvant SBL-50 White софтбокс для LED-панелей

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