QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива

Колонна позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости. С обоих концов она имеет крепежные винты 3/8", благодаря чему есть возможность установки сразу двух единиц техники (свет, микрофоны, камеры и т.д.).
Также используя эти крепления колонну можно установить на штатив вертикально увеличив тем самым высоту штатива.
В центральной части колонна оборудована головой с удобной рукоятью и шкалой для панорамирования.
Характеристики:
- максимальная длина - 61 см
- диаметр - 25 мм
- материал - алюминий
- крепежная резьба - 3/8"
- максимальная нагрузка - 5 кг