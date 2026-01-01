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-5 %
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива

QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива

QZSD
Артикул: DAN-3419

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.

Описание

Колонна позволяет устанавливать оборудование в горизонтальной плоскости. С обоих концов она имеет крепежные винты 3/8", благодаря чему есть возможность установки сразу двух единиц техники (свет, микрофоны, камеры и т.д.). 

Также используя эти крепления колонну можно установить на штатив вертикально увеличив тем самым высоту штатива.

В центральной части колонна оборудована головой с удобной рукоятью и шкалой для панорамирования.

Характеристики:

  • максимальная длина - 61 см
  • диаметр - 25 мм
  • материал - алюминий
  • крепежная резьба - 3/8"
  • максимальная нагрузка - 5 кг



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