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Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-2906

Tether Tools CU5454 TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Tether Tools CU5454 – кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м

Tether Tools CU5454 TetherPro Orange (артикул DAN-2906) – это высококачественный кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B длиной 4.6 метра, предназначенный для подключения камер к компьютерам и ноутбукам. Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет быстро и надёжно передавать большие файлы RAW и видео.

Кабель имеет экранирование, которое отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи, гарантируя стабильное соединение даже в условиях интенсивной работы. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на съёмочной площадке, снижая риск случайного отключения или повреждения.

Назначение и применение

  • Тетеринг (съемка с подключением к компьютеру): для мгновенной передачи фото и видео на компьютер.
  • Студийная работа: для подключения камеры к компьютеру для просмотра снимков в реальном времени.
  • Выездные съёмки: надёжный кабель для работы на локациях.
  • Передача больших файлов: для видео и RAW-снимков.

Ключевые особенности

  • Интерфейс USB 3.0: скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
  • Разъёмы: USB A (компьютер) – Micro-B (камера).
  • Длина 4.6 м: достаточная для комфортной работы в студии.
  • Экранирование: защита от шумов и электромагнитных помех.
  • Оранжевый цвет: заметный кабель на съёмочной площадке.
  • Совместимость: с камерами Canon, Nikon, Fuji, Leica, Panasonic, Pentax, Samsung.

Совместимые камеры

  • Canon: 5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II.
  • Fuji: GFX 50S, X-H1, X-T2.
  • Leica: SL.
  • Mamiya Leaf: CREDO WS 50, WS 60, WS 80.
  • Nikon: D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850.
  • Panasonic LUMIX: DC-G9.
  • Pentax: 645Z, K-3, K-3 II.
  • Samsung: NX1.

Рекомендуемый аксессуар

Для надёжной фиксации кабеля и предотвращения случайного отключения во время съёмки рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-41 – крепление для кабеля на камеру. Это крепление позволяет аккуратно организовать кабель, зафиксировав его на корпусе камеры или штативе, что особенно важно при активной работе с тетерингом.

Технические характеристики

  • Тип: кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B
  • Бренд: Tether Tools
  • Модель: CU5454
  • Длина: 4.6 м
  • Цвет: оранжевый
  • Интерфейс: USB 3.0 (до 5 Гбит/с)
  • Разъёмы: USB A – Micro-B
  • Экранирование: есть
  • Гарантия: 90 дней

Как использовать кабель

  1. Подключение: подключите USB A к компьютеру, Micro-B к камере.
  2. Фиксация: для надёжной фиксации используйте крепление Fotokvant RFLH-41.
  3. Настройка: выберите режим тетеринга в программе (Capture One, Lightroom и др.).
  4. Съёмка: после каждого снимка файл автоматически передаётся на компьютер.

Преимущества использования

  • Высокая скорость передачи: до 5 Гбит/с.
  • Надёжность: экранирование от помех.
  • Длина: 4.6 м для комфортной работы.
  • Заметность: оранжевый цвет предотвращает случайные отключения.

Совместимость с программным обеспечением

  • Capture One: полная поддержка тетеринга.
  • Adobe Lightroom: тетеринг для совместимых камер.
  • Другие программы: совместимость с большинством приложений для тетеринга.

Уход и хранение

  • Храните кабель в сухом месте, защищённом от механических повреждений.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Не перегибайте кабель под острым углом.
  • Отключайте кабель за разъём, а не за провод.

Комплектация

В стандартную поставку входит кабель Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B длиной 4.6 м.

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