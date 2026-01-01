Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель

Описание

Tether Tools CU5454 – кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м

Tether Tools CU5454 TetherPro Orange (артикул DAN-2906) – это высококачественный кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B длиной 4.6 метра, предназначенный для подключения камер к компьютерам и ноутбукам. Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет быстро и надёжно передавать большие файлы RAW и видео.

Кабель имеет экранирование, которое отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи, гарантируя стабильное соединение даже в условиях интенсивной работы. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на съёмочной площадке, снижая риск случайного отключения или повреждения.

Назначение и применение

Тетеринг (съемка с подключением к компьютеру): для мгновенной передачи фото и видео на компьютер.

для мгновенной передачи фото и видео на компьютер. Студийная работа: для подключения камеры к компьютеру для просмотра снимков в реальном времени.

для подключения камеры к компьютеру для просмотра снимков в реальном времени. Выездные съёмки: надёжный кабель для работы на локациях.

надёжный кабель для работы на локациях. Передача больших файлов: для видео и RAW-снимков.

Ключевые особенности

Интерфейс USB 3.0: скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Разъёмы: USB A (компьютер) – Micro-B (камера).

USB A (компьютер) – Micro-B (камера). Длина 4.6 м: достаточная для комфортной работы в студии.

достаточная для комфортной работы в студии. Экранирование: защита от шумов и электромагнитных помех.

защита от шумов и электромагнитных помех. Оранжевый цвет: заметный кабель на съёмочной площадке.

заметный кабель на съёмочной площадке. Совместимость: с камерами Canon, Nikon, Fuji, Leica, Panasonic, Pentax, Samsung.

Совместимые камеры

Canon: 5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II.

5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II. Fuji: GFX 50S, X-H1, X-T2.

GFX 50S, X-H1, X-T2. Leica: SL.

SL. Mamiya Leaf: CREDO WS 50, WS 60, WS 80.

CREDO WS 50, WS 60, WS 80. Nikon: D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850.

D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850. Panasonic LUMIX: DC-G9.

DC-G9. Pentax: 645Z, K-3, K-3 II.

645Z, K-3, K-3 II. Samsung: NX1.

Рекомендуемый аксессуар

Для надёжной фиксации кабеля и предотвращения случайного отключения во время съёмки рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-41 – крепление для кабеля на камеру. Это крепление позволяет аккуратно организовать кабель, зафиксировав его на корпусе камеры или штативе, что особенно важно при активной работе с тетерингом.

Технические характеристики

Тип: кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B

кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B Бренд: Tether Tools

Tether Tools Модель: CU5454

CU5454 Длина: 4.6 м

4.6 м Цвет: оранжевый

оранжевый Интерфейс: USB 3.0 (до 5 Гбит/с)

USB 3.0 (до 5 Гбит/с) Разъёмы: USB A – Micro-B

USB A – Micro-B Экранирование: есть

есть Гарантия: 90 дней

Как использовать кабель

Подключение: подключите USB A к компьютеру, Micro-B к камере. Фиксация: для надёжной фиксации используйте крепление Fotokvant RFLH-41. Настройка: выберите режим тетеринга в программе (Capture One, Lightroom и др.). Съёмка: после каждого снимка файл автоматически передаётся на компьютер.

Преимущества использования

Высокая скорость передачи: до 5 Гбит/с.

до 5 Гбит/с. Надёжность: экранирование от помех.

экранирование от помех. Длина: 4.6 м для комфортной работы.

4.6 м для комфортной работы. Заметность: оранжевый цвет предотвращает случайные отключения.

Совместимость с программным обеспечением

Capture One: полная поддержка тетеринга.

полная поддержка тетеринга. Adobe Lightroom: тетеринг для совместимых камер.

тетеринг для совместимых камер. Другие программы: совместимость с большинством приложений для тетеринга.

Уход и хранение