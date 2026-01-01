Tether Tools CU5454 TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м Orange кабель

Tether Tools CU5454 – кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B 4.6 м
Tether Tools CU5454 TetherPro Orange (артикул DAN-2906) – это высококачественный кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B длиной 4.6 метра, предназначенный для подключения камер к компьютерам и ноутбукам. Кабель соответствует спецификации USB 3.0 и обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет быстро и надёжно передавать большие файлы RAW и видео.
Кабель имеет экранирование, которое отсекает шум сигнала и снижает электромагнитные помехи, гарантируя стабильное соединение даже в условиях интенсивной работы. Яркий оранжевый цвет делает кабель заметным на съёмочной площадке, снижая риск случайного отключения или повреждения.
Назначение и применение
- Тетеринг (съемка с подключением к компьютеру): для мгновенной передачи фото и видео на компьютер.
- Студийная работа: для подключения камеры к компьютеру для просмотра снимков в реальном времени.
- Выездные съёмки: надёжный кабель для работы на локациях.
- Передача больших файлов: для видео и RAW-снимков.
Ключевые особенности
- Интерфейс USB 3.0: скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
- Разъёмы: USB A (компьютер) – Micro-B (камера).
- Длина 4.6 м: достаточная для комфортной работы в студии.
- Экранирование: защита от шумов и электромагнитных помех.
- Оранжевый цвет: заметный кабель на съёмочной площадке.
- Совместимость: с камерами Canon, Nikon, Fuji, Leica, Panasonic, Pentax, Samsung.
Совместимые камеры
- Canon: 5DS, 5DS R, EOS 5D MARK IV, 7D MARK II, 1D X MARK II.
- Fuji: GFX 50S, X-H1, X-T2.
- Leica: SL.
- Mamiya Leaf: CREDO WS 50, WS 60, WS 80.
- Nikon: D5, D500, D800, D800E, D810, D810A, D850.
- Panasonic LUMIX: DC-G9.
- Pentax: 645Z, K-3, K-3 II.
- Samsung: NX1.
Рекомендуемый аксессуар
Для надёжной фиксации кабеля и предотвращения случайного отключения во время съёмки рекомендуется использовать Fotokvant RFLH-41 – крепление для кабеля на камеру. Это крепление позволяет аккуратно организовать кабель, зафиксировав его на корпусе камеры или штативе, что особенно важно при активной работе с тетерингом.
Технические характеристики
- Тип: кабель TetherPro USB 3.0 to Micro-B
- Бренд: Tether Tools
- Модель: CU5454
- Длина: 4.6 м
- Цвет: оранжевый
- Интерфейс: USB 3.0 (до 5 Гбит/с)
- Разъёмы: USB A – Micro-B
- Экранирование: есть
- Гарантия: 90 дней
Как использовать кабель
- Подключение: подключите USB A к компьютеру, Micro-B к камере.
- Фиксация: для надёжной фиксации используйте крепление Fotokvant RFLH-41.
- Настройка: выберите режим тетеринга в программе (Capture One, Lightroom и др.).
- Съёмка: после каждого снимка файл автоматически передаётся на компьютер.
Преимущества использования
- Высокая скорость передачи: до 5 Гбит/с.
- Надёжность: экранирование от помех.
- Длина: 4.6 м для комфортной работы.
- Заметность: оранжевый цвет предотвращает случайные отключения.
Совместимость с программным обеспечением
- Capture One: полная поддержка тетеринга.
- Adobe Lightroom: тетеринг для совместимых камер.
- Другие программы: совместимость с большинством приложений для тетеринга.
Уход и хранение
- Храните кабель в сухом месте, защищённом от механических повреждений.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Не перегибайте кабель под острым углом.
- Отключайте кабель за разъём, а не за провод.