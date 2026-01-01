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Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см
Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см

Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см

Grifon
Артикул: DAN-5629

Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 45, диаметр - 45 см. Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 45 см.

Описание

Grifon SP-SB 45 – компактный шар-софтбокс диаметром 45 см

Grifon SP-SB 45 (артикул NVF-2435) – это компактный шар-софтбокс диаметром 45 см, предназначенный для создания мягкого, рассеянного света. Сферическая форма обеспечивает равномерное освещение по всем направлениям, делая его идеальным выбором для портретной съёмки, работы с моделями, предметной фотографии и видеосъёмки.

Благодаря компактному размеру, софтбокс легко использовать в ограниченном пространстве и брать с собой на выездные съёмки. Он быстро собирается и разбирается, а лёгкая конструкция не перегружает стойку. Мягкий свет без жёстких теней делает его отличным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с постоянным и импульсным светом.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий, равномерный свет для естественных и выразительных портретов.
  • Предметная съёмка: для освещения небольших объектов и товаров.
  • Видеосъёмка: для создания мягкого освещения при интервью и стримах.
  • Студийная и выездная работа: компактный размер для работы в любых условиях.

Ключевые особенности

  • Сферическая форма: равномерное освещение по всем направлениям.
  • Диаметр 45 см: компактный размер для портретов и предметов.
  • Мягкий рассеянный свет: отсутствие жёстких теней и резких переходов.
  • Лёгкая конструкция: не перегружает стойку.
  • Быстрая сборка: легко устанавливается и снимается.
  • Универсальность: подходит для различных типов осветителей.

Технические характеристики

  • Тип: шар-софтбокс
  • Бренд: Grifon
  • Модель: SP-SB 45
  • Диаметр: 45 см
  • Форма: сферическая
  • Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Как использовать шар-софтбокс

  1. Сборка: установите софтбокс на осветитель с соответствующим креплением Bowens.
  2. Позиционирование: расположите софтбокс на нужном расстоянии от объекта съёмки.
  3. Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка.
  4. Съёмка: используйте для создания мягкого, рассеянного света.

Преимущества использования

  • Мягкий свет: сферическая форма даёт равномерное освещение без жёстких теней.
  • Компактность: диаметр 45 см для работы в ограниченном пространстве.
  • Универсальность: подходит для различных типов съёмки.
  • Простота использования: быстрая сборка и установка.

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: совместим с большинством студийных моноблоков и LED-панелей.
  • Крепления: стандартное крепление для софтбоксов.

Уход и хранение

  • Храните софтбокс в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Не складывайте софтбокс мокрым – это может повредить ткань.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит шар-софтбокс Grifon SP-SB 45.

Осветитель, стойка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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