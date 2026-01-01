Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см

Grifon SP-SB 45 – компактный шар-софтбокс диаметром 45 см
Grifon SP-SB 45 (артикул NVF-2435) – это компактный шар-софтбокс диаметром 45 см, предназначенный для создания мягкого, рассеянного света. Сферическая форма обеспечивает равномерное освещение по всем направлениям, делая его идеальным выбором для портретной съёмки, работы с моделями, предметной фотографии и видеосъёмки.
Благодаря компактному размеру, софтбокс легко использовать в ограниченном пространстве и брать с собой на выездные съёмки. Он быстро собирается и разбирается, а лёгкая конструкция не перегружает стойку. Мягкий свет без жёстких теней делает его отличным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с постоянным и импульсным светом.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий, равномерный свет для естественных и выразительных портретов.
- Предметная съёмка: для освещения небольших объектов и товаров.
- Видеосъёмка: для создания мягкого освещения при интервью и стримах.
- Студийная и выездная работа: компактный размер для работы в любых условиях.
Ключевые особенности
- Сферическая форма: равномерное освещение по всем направлениям.
- Диаметр 45 см: компактный размер для портретов и предметов.
- Мягкий рассеянный свет: отсутствие жёстких теней и резких переходов.
- Лёгкая конструкция: не перегружает стойку.
- Быстрая сборка: легко устанавливается и снимается.
- Универсальность: подходит для различных типов осветителей.
Технические характеристики
- Тип: шар-софтбокс
- Бренд: Grifon
- Модель: SP-SB 45
- Диаметр: 45 см
- Форма: сферическая
- Применение: портретная, предметная, видеосъёмка
Как использовать шар-софтбокс
- Сборка: установите софтбокс на осветитель с соответствующим креплением Bowens.
- Позиционирование: расположите софтбокс на нужном расстоянии от объекта съёмки.
- Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка.
- Съёмка: используйте для создания мягкого, рассеянного света.
Преимущества использования
- Мягкий свет: сферическая форма даёт равномерное освещение без жёстких теней.
- Компактность: диаметр 45 см для работы в ограниченном пространстве.
- Универсальность: подходит для различных типов съёмки.
- Простота использования: быстрая сборка и установка.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: совместим с большинством студийных моноблоков и LED-панелей.
- Крепления: стандартное крепление для софтбоксов.
Уход и хранение
- Храните софтбокс в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Не складывайте софтбокс мокрым – это может повредить ткань.