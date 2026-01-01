Grifon SP-SB 45 шар - софтбокс диаметр 45см

Описание

Grifon SP-SB 45 – компактный шар-софтбокс диаметром 45 см

Grifon SP-SB 45 (артикул NVF-2435) – это компактный шар-софтбокс диаметром 45 см, предназначенный для создания мягкого, рассеянного света. Сферическая форма обеспечивает равномерное освещение по всем направлениям, делая его идеальным выбором для портретной съёмки, работы с моделями, предметной фотографии и видеосъёмки.

Благодаря компактному размеру, софтбокс легко использовать в ограниченном пространстве и брать с собой на выездные съёмки. Он быстро собирается и разбирается, а лёгкая конструкция не перегружает стойку. Мягкий свет без жёстких теней делает его отличным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с постоянным и импульсным светом.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий, равномерный свет для естественных и выразительных портретов.

мягкий, равномерный свет для естественных и выразительных портретов. Предметная съёмка: для освещения небольших объектов и товаров.

для освещения небольших объектов и товаров. Видеосъёмка: для создания мягкого освещения при интервью и стримах.

для создания мягкого освещения при интервью и стримах. Студийная и выездная работа: компактный размер для работы в любых условиях.

Ключевые особенности

Сферическая форма: равномерное освещение по всем направлениям.

равномерное освещение по всем направлениям. Диаметр 45 см: компактный размер для портретов и предметов.

компактный размер для портретов и предметов. Мягкий рассеянный свет: отсутствие жёстких теней и резких переходов.

отсутствие жёстких теней и резких переходов. Лёгкая конструкция: не перегружает стойку.

не перегружает стойку. Быстрая сборка: легко устанавливается и снимается.

легко устанавливается и снимается. Универсальность: подходит для различных типов осветителей.

Технические характеристики

Тип: шар-софтбокс

шар-софтбокс Бренд: Grifon

Grifon Модель: SP-SB 45

SP-SB 45 Диаметр: 45 см

45 см Форма: сферическая

сферическая Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Как использовать шар-софтбокс

Сборка: установите софтбокс на осветитель с соответствующим креплением Bowens. Позиционирование: расположите софтбокс на нужном расстоянии от объекта съёмки. Регулировка: меняйте угол и расстояние для получения нужного светового рисунка. Съёмка: используйте для создания мягкого, рассеянного света.

Преимущества использования

Мягкий свет: сферическая форма даёт равномерное освещение без жёстких теней.

сферическая форма даёт равномерное освещение без жёстких теней. Компактность: диаметр 45 см для работы в ограниченном пространстве.

диаметр 45 см для работы в ограниченном пространстве. Универсальность: подходит для различных типов съёмки.

подходит для различных типов съёмки. Простота использования: быстрая сборка и установка.

Совместимость с оборудованием

Осветители: совместим с большинством студийных моноблоков и LED-панелей.

совместим с большинством студийных моноблоков и LED-панелей. Крепления: стандартное крепление для софтбоксов.

Уход и хранение