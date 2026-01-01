Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.
Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.
Grifon LED-170 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 170 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.
Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.
Chris James Steel Green 728 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – стальной зеленый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.
Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм.
Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона.
Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
