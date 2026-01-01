images
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant
Артикул: NVF-6885

Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры.

Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.

