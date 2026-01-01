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Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм

Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3978

Кольцо-адаптер Fotokvant AR-152-PF для системы Profoto 152 мм.

Кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 152 мм.

Описание

Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм

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