Fotokvant AR-152-PF кольцо-адаптер Profoto 152 мм

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо-адаптер Fotokvant AR-152-PF для системы Profoto 152 мм.
Кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto. Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 152 мм.
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Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.
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Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
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Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.