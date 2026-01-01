images
images
images
images
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см
Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см

Fotokvant GRID-75150 соты для софтбокса 75х150 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3404

Соты Fotokvant GRID-75150 для софтбокса размером 75х150 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Арт. DAN-3821
Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Наличие
более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-25 Wheel KIT для стойки с ножками 25 мм. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 25 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 650 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
-10 %
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Арт. NVF-9556
Godox тубус с сотой для фотовспышек AD200/AD360 AD-S9
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 16 ч

Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.

Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.

-10 %990 ₽
890 ₽
В корзину
Profoto RFi (254703) софтбокс без адаптера 60x90 см
Арт. NVF-1102
Profoto RFi (254703) софтбокс без адаптера 60x90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254703) – большой софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри квадробокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

32 990 ₽
В корзину

Видео

Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.