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NANLITE FL-20G линза Френеля
NANLITE FL-20G линза Френеля
NANLITE FL-20G линза Френеля
NANLITE FL-20G линза Френеля

NANLITE FL-20G линза Френеля

Nanlite
Артикул: OLE-2589

Светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов Nanlite Forza 300 и Forza 500. Регулирует угол проекции от 10° до 45°.  При установке на угол 10 °может увеличить световой поток Forza 300 до 128679 люкс на 1 метре и Forza 500 до 217649 люкс на 1 метре. Входящие в комплект металлические шторки позволяют дополнительно регулировать световой поток. Байонет Bowens.

Описание

Характеристики:

  • Байонет Bowens
  • Диаметр  20 см
  • Вес 2,1 кг

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