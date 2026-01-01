NANLITE FL-20G линза Френеля

Характеристики:
- Байонет Bowens
- Диаметр 20 см
- Вес 2,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов Nanlite Forza 300 и Forza 500. Регулирует угол проекции от 10° до 45°. При установке на угол 10 °может увеличить световой поток Forza 300 до 128679 люкс на 1 метре и Forza 500 до 217649 люкс на 1 метре. Входящие в комплект металлические шторки позволяют дополнительно регулировать световой поток. Байонет Bowens.
Характеристики:
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