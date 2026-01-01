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Kupo KS190 Sliding Arm with baby pin двигающаяся рукоятка с адаптером

Kupo KS190 Sliding Arm with baby pin двигающаяся рукоятка с адаптером

Kupo
Артикул: NVF-9474

Kupo KS190 Sliding Arm with baby pin - передвижной кронштейн с адаптером.

Кронштейн со штифтом Вaby pin. Может перемещатся по стойке, подходит для стоек диаметром 35 мм. Вес - 0,6 кг.

Описание

Характеристики:

  • Установочный диаметр 35 мм
  • Максимальная нагрузка 8 кг
  • Крепление - студийный палец 5/8" (16 мм)
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес 180 г

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