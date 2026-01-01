Kupo KS190 Sliding Arm with baby pin двигающаяся рукоятка с адаптером

Характеристики:
- Установочный диаметр 35 мм
- Максимальная нагрузка 8 кг
- Крепление - студийный палец 5/8" (16 мм)
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес 180 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Кронштейн со штифтом Вaby pin. Может перемещатся по стойке, подходит для стоек диаметром 35 мм. Вес - 0,6 кг.
Характеристики:
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