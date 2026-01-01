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Grifon RF-420 Kit софтрефлектор с сотами 42 см

Grifon RF-420 Kit софтрефлектор с сотами 42 см

Grifon
Артикул: NVF-1083

Grifon RF-420 Kit – портретная тарелка диаметром 41 см с сотами.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Для установки на приборы Elinchrom и Hensel необходимы переходники.

Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.

 

Комплектация

  • Софтрефлектор – 41 см.
  • Соты для софтрефлектора.

 

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