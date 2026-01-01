Grifon RF-420 Kit софтрефлектор с сотами 42 см

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Для установки на приборы Elinchrom и Hensel необходимы переходники.
Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon RF-420 Kit – портретная тарелка диаметром 41 см с сотами.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Для установки на приборы Elinchrom и Hensel необходимы переходники.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.