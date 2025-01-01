images
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м
Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м

Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м

Grifon
Артикул: FTR-873

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

Описание

Длина перекладины при сборке из двух секций составляе 204 см, из трех секций – 306 см.

Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы – 5 кг.

Комплектация

  • стойки – 2 шт.
  • перекладина – 1 шт.
  • сумка – 1 шт.

