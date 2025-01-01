Grifon BS-04 система установки фона ворота 2,6х3 м

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая шириной 3 м трехсекционная. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.
Длина перекладины при сборке из двух секций составляе 204 см, из трех секций – 306 см.
Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы – 5 кг.
Grifon SB-FW95 – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов, а относительно узкий профиль в сочетании с бюджетной ценой делают его идеальным решением для небольших студий и начинающих студийных фотографов. Байонет Bowens. Вес - 1,5 кг.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-голубой.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый розово-фиолетовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета пожухлой осенней листвы.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый темно-сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый синий с черным.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый желто-коричневый с голубым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-серый
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon W-072 - пятнистый светлый с коричневыми и желто-голубыми пятнами.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый зеленая бирюза с желтым .
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-коричневый с красным.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета инея на земле.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-коралловый с серым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый травяной с фиолетовым.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый темный красно-оранжевый с серым.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-фиолетовый с зеленым.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-сиреневый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серый с синими и темно-серыми разводами.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый пестрый разноцветный.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета осенней листвы светлый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon W-377 - пятнистый цвета мокрого желтого песка с вкраплениями.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета инея.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.
Wansen
