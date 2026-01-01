Godox портретная тарелка с сотой для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4

Характеристике:
- диаметр - 30,5 см
- размер - 305х115 мм
- вес портретной тарелки - 300 г
- вес сотовой решетки - 140 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox портретная тарелка диаметром 31 см с сотовой насадкой.
Предназначена для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4. Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Характеристике:
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