Godox портретная тарелка с сотой для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4

Артикул: NVF-9554

Godox портретная тарелка диаметром 31 см с сотовой насадкой.

Предназначена для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4. Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.



