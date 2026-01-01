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Godox портретная тарелка с сотой для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4
Godox портретная тарелка с сотой для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4

Godox портретная тарелка с сотой для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4

Godox
Артикул: NVF-9554

Godox портретная тарелка диаметром 31 см с сотовой насадкой.

Предназначена для фотовспышек AD200, AD360 AD-S3 и AD-S4. Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.


Описание

Характеристике:

  • диаметр - 30,5 см
  • размер - 305х115 мм
  • вес портретной тарелки - 300 г
  • вес сотовой решетки - 140 г

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