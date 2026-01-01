Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка

Арт. NVF-1438

Grifon RF-300 – портретная тарелка диаметром 30,5 см с сотами с байонетом SS / SSA / 95 мм. Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

