Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка

Портретная тарелка устанавливается на байонет SS. Изготовлена из алюминия и имеет регулируемый дефлектор.
Характеристики:
- диаметр - 40 см
- цвет внутренней поверхности - серебристый
- байонет - SS
- материал - алюминий
- вес (без насадок) - 550 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор серебряный Falcon Eyes SSA-SRB42, диаметром 40 см с сотами и рассеивателем.
Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Портретная тарелка устанавливается на байонет SS. Изготовлена из алюминия и имеет регулируемый дефлектор.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Grifon RF-300 – портретная тарелка диаметром 30,5 см с сотами с байонетом SS / SSA / 95 мм. Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Стальная стойка-тренога Falcon Eyes FEL-1900 ST.0 с шаровой мини-головой.
Предназначена для фото- и видеооборудования весом до 3 кг, максимальная высота - 190 см, в сложенном состоянии - 66 см. Оборудована пружинным амортизатором, имеет 3 секции. Вес - 1,2 кг. Крепежная резьба - 1/4".
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Октобокс FEA-OBII 12 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.