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Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка
Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка
Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка
Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка
Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка
Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка

Falcon Eyes SSA-SRB42 портретная тарелка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2947

Софтрефлектор серебряный Falcon Eyes SSA-SRB42, диаметром 40 см с сотами и рассеивателем.

Софтрефлектор - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Портретная тарелка устанавливается на байонет SS. Изготовлена из алюминия и имеет регулируемый дефлектор.

Характеристики:

  • диаметр - 40 см
  • цвет внутренней поверхности - серебристый
  • байонет - SS
  • материал - алюминий
  • вес (без насадок) - 550 г

Комплектация

  • Тарелка портретная Falcon Eyes SSA-SRB42.
  • Сотовая насадка.
  • Рассеиватель.

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