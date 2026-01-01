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Phottix 97006 Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см
Phottix 97006 Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см
Phottix 97006 Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см

Phottix 97006 Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см

Phottix
Артикул: DAN-7905

Phottix (97006) Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см. 

Сотовая решетка уменьшает угол распространения светового потока, создает направленный свет и устраняет большое количество рассеянного света. Использование сотовой решетки подчеркивает тени и придает изображению нотку драматизма. По периметру решетки пришита надежная и прочная липучка, с помощью которой решетку можно быстро и легко закрепить на софтбоксе и также быстро снять. Решетка изготовлена из высококачественных материалов, рассчитана на долгую эксплуатацию. Компактна в сложенном виде. 

Описание

Phottix 97006 Raja 150 Grid 1 соты для софтобкса 150 см

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