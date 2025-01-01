Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

