Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип

Grifon
Артикул: FTR-1370

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

Описание

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

 

