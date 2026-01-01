images
Manfrotto 504PLONG быстросъемная площадка

Manfrotto 504PLONG быстросъемная площадка

Manfrotto
Артикул: OLE-0585

Manfrotto 504PLONG – быстросъемная площадка для штативной головки. Используется для установки камкордеров с необычным распределением веса из-за мощных телеобъективов или тяжелых батарей. Лазерная гравировка помогает точнее определить идеальное положение. Комплектуется двумя винтами 1/4 дюйма и двумя винтами 3/8 дюйма.

Описание

Технические характеристики:
  • длина, мм – 140
  • вес, кг – 0,12
  • размер, мм – 140х10,7х50
  • материал и цвет – черный алюминий

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл
Арт. MTG-0708
ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл
Временно нет в наличии

ROSCO 72023 жидкость для чистки оптики 240 мл. Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.

5 190 ₽
В корзину
Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter адаптер-переходник
Арт. NVF-9526
Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter адаптер-переходник
Наличие
более 10 шт

Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.

580 ₽
В корзину
Manfrotto 500PLONG быстросъемная площадка
Арт. OLE-1149
Manfrotto 500PLONG быстросъемная площадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 500PLONG – удлиненный вариант стандартной площадки Manfrotto 501PL. Используется для идеального баланса видеокамер с нестандартным распределением веса из-за длинных телеобъективов или тяжелых батарей. Комплектуется крепежными винтами 1/4'' и 3/8''.

8 990 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.