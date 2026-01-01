Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая. 

Характеристики:
- Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061.
- Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000К, 5500К
- Увеличительная линза с системой зуммирования.
- Максимальная яркость: 2654 lm.
- Диммер, регулировка яркости (ручка диммера металлическая)
- Время работы аккумуляторов (2 шт.) LiitoKala 26650, 5000 mAh 2ч.20м. Каждого фонаря (единоразовое время работы на полной мощности до 80 минут)
- Размеры фонаря: 240х50х38 мм
- Вес фонаря без аккумуляторов: 416 гр..
- Вес фонаря с аккумуляторами: 600 гр..
- Вес комплекта: 4 кг.
- 2800К - Самый тёплый
- 3000К - В меру тёплый
- 3500К - Немного тёплый
- 4000К - Нейтральный, приятный белый
- 4500К - Нейтральный, чуть белее
- 5000К - Просто белый
- 5500К - Он самый белый.