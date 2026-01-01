images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая
Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая

Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая

Fotofonar
Артикул: MTG-2001

Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонари прекрасно подходят для фото и видеосъёмки. 

Описание

Характеристики:

  • Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. 
  • Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000К, 5500К
  • Увеличительная линза с системой зуммирования.
  • Максимальная яркость: 2654 lm.
  • Диммер, регулировка яркости (ручка диммера металлическая)
  • Время работы аккумуляторов (2 шт.) LiitoKala 26650, 5000 mAh  2ч.20м. Каждого фонаря (единоразовое время работы на полной мощности до 80 минут)
  • Размеры фонаря: 240х50х38 мм
  • Вес фонаря без аккумуляторов: 416 гр..
  • Вес фонаря с аккумуляторами: 600 гр..
  • Вес комплекта: 4 кг.   
Как выбрать цветовую температуру:
  • 2800К - Самый тёплый
  • 3000К - В меру тёплый
  • 3500К - Немного тёплый
  • 4000К - Нейтральный, приятный белый
  • 4500К - Нейтральный, чуть белее
  • 5000К - Просто белый
  • 5500К - Он самый белый. 

Комплектация

  • Фонарь MS v.2 с металлическим колпачком для регулировки яркости: 2 шт.
  • Аккумуляторные батареи: LiitoKala 26650, 5000 mAh (это не пальчиковые аккумуляторы) - 4 шт.
  • Мешочек для аккумуляторов: 2шт.
  • Зарядное устройство: LiitoKala Lii-S6: 1 шт. Работает от сети и автомобильного аккумулятора (в комплекте сетевой кабель и адаптер для заряда от прикуривателя).
  • Штативный краб: 2 шт.
  • Штатив усиленный: 2 шт.
  • Зажим клипса: 2 шт.
  • Рассеиватель: 2 шт.
  • Силиконовое кольцо: 2 шт.
  • Чехол: 2 шт.
  • Фирменный пакет
  • Гарантийный талон и инструкция

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Арт. DOP-104
Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов 2.7х11 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant DOP-104 комплект из трех фонов - черный, белый и серый, размер 2,7х11 м. Базовый комплект, состоящий из трех фонов размером 2,72х10 м. В комплекте представлены основные цвета: Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный, Fotokvant BGP-2711-93 Arctic White фон бумажный 2.72х11 м супер-белый и Fotokvant BGP-2711-04 Neutral Grey фон бумажный 2.72х11 м нейтрально серый.



12 970 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3592
Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120). Многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).

20 390 ₽
В корзину

Видео

Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Школа фотографии для собак
Школа фотографии для собак
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.