Fotofonar MS v2 PRO фотофонарь набор джедая. 

Арт. MTG-3592

Zhiyun Smooth 5S AI COMBO стабилизатор черный (SM120). Многофункциональный стабилизатор для смартфонов, продолжающий успех серии Smooth, которая получила признание у видеографов по всему миру. Zhiyun Smooth 5S AI отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, дополнительные объективы, легкие клетки или микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и съемным модулем отслеживания AI Tracker (доступен в вариантах комплектации Combo и PRO), который способен отслеживать объект съемки вне зависимости от используемого приложения для записи видео. Стабилизатор также обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении (один под телефоном, второй подключается вместо трекера).