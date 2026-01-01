Godox P90-G соты для P90

Характеристики:
Диаметр - 90 см
Совместимость - Godox P90L, QR-P90
Размер ячейки 5х5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Соты Godox P90-G - это тканевая сотовая насадка для параболического софтбокса Godox P90L или быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P90.
Характеристики:
Диаметр - 90 см
Совместимость - Godox P90L, QR-P90
Размер ячейки 5х5 см
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