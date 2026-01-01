Godox P90-G соты для P90

Арт. DAN-9811

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Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м. Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.