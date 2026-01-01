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-10 %
Godox P90-G соты для P90

Godox P90-G соты для P90

Godox
Артикул: DAN-9164

Соты Godox P90-G - это тканевая сотовая насадка для параболического софтбокса Godox P90L или быстроскладного параболического софтбокса Godox QR-P90.

Описание

Характеристики:

Диаметр - 90 см

Совместимость - Godox P90L, QR-P90

Размер ячейки 5х5 см

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