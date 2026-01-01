Falcon Eyes FEA-BRT BW4 насадка фоновая

Описание

Насадка предназначена для подсветки фона и создания равномерного по плотности эллиптического светового пятна. Устанавливается на осветительные приборы с байонетом Bowens - как на вспышки, так и на осветители постоянного света. Установленную на приборе насадку можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтовым зажимом.

Размер получаемого светового пятна при установке насадки на расстоянии 50 см от фона будет составлять около 200×120 см.

Корпус насадки изготовлен из металла. Для установки сменных фильтров, на корпусе насадки предусмотрены две клипсы. Внутри насадки отражающее серебристое покрытие. Размер среза насадки составляет 31×20 см.

Для окрашивания светового пятна в комплекте предусмотрены складная металлическая рамка и четыре сменных фильтра (белый рассеивающий, красный, желтый и синий). Фильтры устанавливаются на рамку с помощью четырех прищепок, находящихся по углам. Рамка с установленным фильтром фиксируется на корпусе насадки клипсами, находящимися на насадке.

Характеристики: