Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см

Grifon SSA-BD – шторки для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. Крепятся на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Falcon Eyes FEA-BRT BW – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность серебристая. Применяется для формирование на фоне равномерного по плотности светового пятна. Размер среза, мм – 235х170. Длина насадки, мм – 260. Байонет Bowens.
Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901.
Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
