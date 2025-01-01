images
Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см

Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-359

Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.

Falcon Eyes SR-41T (BW) портретная тарелка 41 см

