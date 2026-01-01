Fotokvant Mirror зеркало для макияжа

Арт. DAN-5298

до конца распродажи 7 ч

Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED. Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 26 см, 120 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 2600 K до 5800 К. Питание через кабель Micro USB. Предусмотрено крепление холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте настольная подставка, мини-штатив MT-one и адаптер для холодного башмака. Высота стойки - 25 см.