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Fotokvant Mirror зеркало для макияжа
Fotokvant Mirror зеркало для макияжа
Fotokvant Mirror зеркало для макияжа

Fotokvant Mirror зеркало для макияжа

Fotokvant
Артикул: DAN-9428

Зеркало для макияжа Fotokvant Mirror - двухстороннее зеркало, имеет две зеркальных стороны: обычную и увеличивающую. Диаметр - 6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для совершения различных косметических процедур и нанесения макияжа.

Описание

Fotokvant Mirror зеркало для макияжа

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