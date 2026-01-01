Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+

Описание

Phottix Nuada Ring 10 LED – настольный кольцевой осветитель 26 см для фото и видео

Phottix Nuada Ring 10 LED (артикул DAN-5298) — это компактный кольцевой светодиодный осветитель диаметром 26 см, предназначенный для портретной съёмки, видеоблогинга, макияжа, предметной фотографии и стримов. Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI 96+ и широкому диапазону цветовой температуры, он обеспечивает естественное и комфортное освещение.

Осветитель оснащён 120 светодиодами (60 тёплых на 2600K и 60 холодных на 5800K), что позволяет плавно регулировать оттенок света от тёплого до нейтрально-белого. Матовая рассеивающая поверхность даёт мягкий, равномерный свет без жёстких теней и бликов.

Ключевые особенности

Диаметр 26 см: универсальный размер для съёмки лица, портретов и предметов.

универсальный размер для съёмки лица, портретов и предметов. 120 светодиодов: 60 тёплых (2600K) + 60 холодных (5800K) для точной регулировки цвета.

60 тёплых (2600K) + 60 холодных (5800K) для точной регулировки цвета. Высокая цветопередача (CRI 96+): точная передача тонов кожи и цветов предметов.

точная передача тонов кожи и цветов предметов. Регулируемая цветовая температура: от 2600K (тёплый) до 5800K (холодный).

от 2600K (тёплый) до 5800K (холодный). Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.

от 1 до 100% без мерцания. Сенсорная панель управления (Touch & Slide): удобное изменение параметров одним касанием.

удобное изменение параметров одним касанием. Складная конструкция: лампа складывается на 90 или 180 градусов — экономит место и позволяет освещать два объекта одновременно.

лампа складывается на 90 или 180 градусов — экономит место и позволяет освещать два объекта одновременно. Крепление «холодный башмак»: для установки смартфона, микрофона или другого оборудования.

для установки смартфона, микрофона или другого оборудования. Питание через Micro USB: подключается к повербанку, сетевому адаптеру или компьютеру.

подключается к повербанку, сетевому адаптеру или компьютеру. Три способа установки: настольная подставка, мини-штатив MT-one или адаптер для холодного башмака.

Технические характеристики

Тип: кольцевой LED-осветитель

кольцевой LED-осветитель Диаметр: 26 см (260 мм)

26 см (260 мм) Количество светодиодов: 120 (60× 2600K + 60× 5800K)

120 (60× 2600K + 60× 5800K) Индекс цветопередачи (CRI): 96+

96+ Цветовая температура: 2600 – 5800K

2600 – 5800K Освещённость (5800K, 0,5 м): 450 люкс

450 люкс Мощность: 10 Вт

10 Вт Диапазон яркости: 1 – 100%

1 – 100% Регулировка: сенсорная панель (Touch & Slide)

сенсорная панель (Touch & Slide) Питание: Micro USB (5В/2А)

Micro USB (5В/2А) Складные углы: 90° и 180°

90° и 180° Крепление для аксессуаров: холодный башмак

холодный башмак Высота стойки: 25 см

25 см Размеры лампы: 260 × 15 мм (без подставки)

260 × 15 мм (без подставки) Вес лампы: 217 г (без подставки)

Способы установки

Настольная подставка: устойчивая установка на столе, идеально для бьюти-блогов и стримов.

устойчивая установка на столе, идеально для бьюти-блогов и стримов. Мини-штатив MT-one: компактный штатив высотой 25 см для установки на полу или другом возвышении.

компактный штатив высотой 25 см для установки на полу или другом возвышении. Адаптер холодного башмака: крепление на камеру, экшн-камеру или другой держатель с башмаком.

крепление на камеру, экшн-камеру или другой держатель с башмаком. Любая стойка с креплением 1/4": через переходник (например, можно закрепить на обычный фотоштатив).

Складная конструкция и её преимущества

Экономия места: сложите лампу на 90° или 180° для хранения в сумке или ящике стола.

сложите лампу на 90° или 180° для хранения в сумке или ящике стола. Освещение двух объектов: при складывании на 180° лампа светит в противоположные стороны — можно подсветить два лица одновременно.

при складывании на 180° лампа светит в противоположные стороны — можно подсветить два лица одновременно. Регулировка угла наклона: наклоняйте кольцо для направления света под нужным углом.

Применение

Бьюти-блоги и макияж: равномерный бестеневой свет для демонстрации лица и косметики.

равномерный бестеневой свет для демонстрации лица и косметики. Видеосъёмка и стриминг: мягкое освещение для лица при записи видео или прямых эфиров.

мягкое освещение для лица при записи видео или прямых эфиров. Портретная фотография: создание характерного кольцевого блика в глазах модели.

создание характерного кольцевого блика в глазах модели. Предметная и макро-съёмка: акцентное освещение мелких объектов без жёстких теней.

акцентное освещение мелких объектов без жёстких теней. Обучение и телеконференции: улучшение качества видео при виртуальных встречах.

Крепление аксессуаров на холодный башмак

Благодаря встроенному холодному башмаку в центре кольца, на осветитель можно установить:

Смартфон (через специальный держатель).

Петличный или направленный микрофон.

Компактную экшн-камеру (GoPro и аналоги).

Дополнительный аксессуар: небольшой монитор, рекордер и т.д.

Преимущества Phottix Nuada Ring 10 LED

Высокий CRI 96+: цвета выглядят естественно, без зелёных или пурпурных оттенков.

цвета выглядят естественно, без зелёных или пурпурных оттенков. Сенсорное управление: проводите пальцем по панели — яркость и температура меняются плавно и бесшумно.

проводите пальцем по панели — яркость и температура меняются плавно и бесшумно. Лёгкость и мобильность: питание от повербанка позволяет использовать осветитель где угодно.

питание от повербанка позволяет использовать осветитель где угодно. Транспортабельность: все компоненты компактно укладываются в небольшую сумку.

все компоненты компактно укладываются в небольшую сумку. Универсальность: три способа установки и возможность крепления аксессуаров.

Ограничения

Мощность 10 Вт: достаточна для съёмки на расстоянии до 1–1,5 м, но не подходит для освещения больших объектов или удалённых сцен.

достаточна для съёмки на расстоянии до 1–1,5 м, но не подходит для освещения больших объектов или удалённых сцен. Отсутствие RGB: модель только биколор (тёплый и холодный свет), нет полноцветного режима.

модель только биколор (тёплый и холодный свет), нет полноцветного режима. USB питание: требует мощный блок питания (2А) для работы на полной яркости — от слабых USB-портов ноутбуков может не хватить тока.

Уход и хранение