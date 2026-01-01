Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+

Phottix Nuada Ring 10 LED – настольный кольцевой осветитель 26 см для фото и видео
Phottix Nuada Ring 10 LED (артикул DAN-5298) — это компактный кольцевой светодиодный осветитель диаметром 26 см, предназначенный для портретной съёмки, видеоблогинга, макияжа, предметной фотографии и стримов. Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI 96+ и широкому диапазону цветовой температуры, он обеспечивает естественное и комфортное освещение.
Осветитель оснащён 120 светодиодами (60 тёплых на 2600K и 60 холодных на 5800K), что позволяет плавно регулировать оттенок света от тёплого до нейтрально-белого. Матовая рассеивающая поверхность даёт мягкий, равномерный свет без жёстких теней и бликов.
Ключевые особенности
- Диаметр 26 см: универсальный размер для съёмки лица, портретов и предметов.
- 120 светодиодов: 60 тёплых (2600K) + 60 холодных (5800K) для точной регулировки цвета.
- Высокая цветопередача (CRI 96+): точная передача тонов кожи и цветов предметов.
- Регулируемая цветовая температура: от 2600K (тёплый) до 5800K (холодный).
- Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.
- Сенсорная панель управления (Touch & Slide): удобное изменение параметров одним касанием.
- Складная конструкция: лампа складывается на 90 или 180 градусов — экономит место и позволяет освещать два объекта одновременно.
- Крепление «холодный башмак»: для установки смартфона, микрофона или другого оборудования.
- Питание через Micro USB: подключается к повербанку, сетевому адаптеру или компьютеру.
- Три способа установки: настольная подставка, мини-штатив MT-one или адаптер для холодного башмака.
Технические характеристики
- Тип: кольцевой LED-осветитель
- Диаметр: 26 см (260 мм)
- Количество светодиодов: 120 (60× 2600K + 60× 5800K)
- Индекс цветопередачи (CRI): 96+
- Цветовая температура: 2600 – 5800K
- Освещённость (5800K, 0,5 м): 450 люкс
- Мощность: 10 Вт
- Диапазон яркости: 1 – 100%
- Регулировка: сенсорная панель (Touch & Slide)
- Питание: Micro USB (5В/2А)
- Складные углы: 90° и 180°
- Крепление для аксессуаров: холодный башмак
- Высота стойки: 25 см
- Размеры лампы: 260 × 15 мм (без подставки)
- Вес лампы: 217 г (без подставки)
Способы установки
- Настольная подставка: устойчивая установка на столе, идеально для бьюти-блогов и стримов.
- Мини-штатив MT-one: компактный штатив высотой 25 см для установки на полу или другом возвышении.
- Адаптер холодного башмака: крепление на камеру, экшн-камеру или другой держатель с башмаком.
- Любая стойка с креплением 1/4": через переходник (например, можно закрепить на обычный фотоштатив).
Складная конструкция и её преимущества
- Экономия места: сложите лампу на 90° или 180° для хранения в сумке или ящике стола.
- Освещение двух объектов: при складывании на 180° лампа светит в противоположные стороны — можно подсветить два лица одновременно.
- Регулировка угла наклона: наклоняйте кольцо для направления света под нужным углом.
Применение
- Бьюти-блоги и макияж: равномерный бестеневой свет для демонстрации лица и косметики.
- Видеосъёмка и стриминг: мягкое освещение для лица при записи видео или прямых эфиров.
- Портретная фотография: создание характерного кольцевого блика в глазах модели.
- Предметная и макро-съёмка: акцентное освещение мелких объектов без жёстких теней.
- Обучение и телеконференции: улучшение качества видео при виртуальных встречах.
Крепление аксессуаров на холодный башмак
Благодаря встроенному холодному башмаку в центре кольца, на осветитель можно установить:
- Смартфон (через специальный держатель).
- Петличный или направленный микрофон.
- Компактную экшн-камеру (GoPro и аналоги).
- Дополнительный аксессуар: небольшой монитор, рекордер и т.д.
Преимущества Phottix Nuada Ring 10 LED
- Высокий CRI 96+: цвета выглядят естественно, без зелёных или пурпурных оттенков.
- Сенсорное управление: проводите пальцем по панели — яркость и температура меняются плавно и бесшумно.
- Лёгкость и мобильность: питание от повербанка позволяет использовать осветитель где угодно.
- Транспортабельность: все компоненты компактно укладываются в небольшую сумку.
- Универсальность: три способа установки и возможность крепления аксессуаров.
Ограничения
- Мощность 10 Вт: достаточна для съёмки на расстоянии до 1–1,5 м, но не подходит для освещения больших объектов или удалённых сцен.
- Отсутствие RGB: модель только биколор (тёплый и холодный свет), нет полноцветного режима.
- USB питание: требует мощный блок питания (2А) для работы на полной яркости — от слабых USB-портов ноутбуков может не хватить тока.
Уход и хранение
- Храните осветитель в сложенном виде в защитном чехле или сумке.
- Матовая рассеивающая поверхность очищается мягкой тканью из микрофибры.
- Избегайте попадания воды на панель управления и разъём питания.