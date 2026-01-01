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-10 %
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+
Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+

Phottix 81470 Nuada Ring 10 LED настольный кольцевой осветитель 26 см CRI 95+

Phottix
Артикул: DAN-5298

Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED. Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 26 см, 120 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 2600 K до 5800 К. Питание через кабель Micro USB. Предусмотрено крепление холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте настольная подставка, мини-штатив MT-one и адаптер для холодного башмака. Высота стойки - 25 см.

Описание

Phottix Nuada Ring 10 LED – настольный кольцевой осветитель 26 см для фото и видео

Phottix Nuada Ring 10 LED (артикул DAN-5298) — это компактный кольцевой светодиодный осветитель диаметром 26 см, предназначенный для портретной съёмки, видеоблогинга, макияжа, предметной фотографии и стримов. Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI 96+ и широкому диапазону цветовой температуры, он обеспечивает естественное и комфортное освещение.

Осветитель оснащён 120 светодиодами (60 тёплых на 2600K и 60 холодных на 5800K), что позволяет плавно регулировать оттенок света от тёплого до нейтрально-белого. Матовая рассеивающая поверхность даёт мягкий, равномерный свет без жёстких теней и бликов.

Ключевые особенности

  • Диаметр 26 см: универсальный размер для съёмки лица, портретов и предметов.
  • 120 светодиодов: 60 тёплых (2600K) + 60 холодных (5800K) для точной регулировки цвета.
  • Высокая цветопередача (CRI 96+): точная передача тонов кожи и цветов предметов.
  • Регулируемая цветовая температура: от 2600K (тёплый) до 5800K (холодный).
  • Плавная регулировка яркости: от 1 до 100% без мерцания.
  • Сенсорная панель управления (Touch & Slide): удобное изменение параметров одним касанием.
  • Складная конструкция: лампа складывается на 90 или 180 градусов — экономит место и позволяет освещать два объекта одновременно.
  • Крепление «холодный башмак»: для установки смартфона, микрофона или другого оборудования.
  • Питание через Micro USB: подключается к повербанку, сетевому адаптеру или компьютеру.
  • Три способа установки: настольная подставка, мини-штатив MT-one или адаптер для холодного башмака.

Технические характеристики

  • Тип: кольцевой LED-осветитель
  • Диаметр: 26 см (260 мм)
  • Количество светодиодов: 120 (60× 2600K + 60× 5800K)
  • Индекс цветопередачи (CRI): 96+
  • Цветовая температура: 2600 – 5800K
  • Освещённость (5800K, 0,5 м): 450 люкс
  • Мощность: 10 Вт
  • Диапазон яркости: 1 – 100%
  • Регулировка: сенсорная панель (Touch & Slide)
  • Питание: Micro USB (5В/2А)
  • Складные углы: 90° и 180°
  • Крепление для аксессуаров: холодный башмак
  • Высота стойки: 25 см
  • Размеры лампы: 260 × 15 мм (без подставки)
  • Вес лампы: 217 г (без подставки)

Способы установки

  • Настольная подставка: устойчивая установка на столе, идеально для бьюти-блогов и стримов.
  • Мини-штатив MT-one: компактный штатив высотой 25 см для установки на полу или другом возвышении.
  • Адаптер холодного башмака: крепление на камеру, экшн-камеру или другой держатель с башмаком.
  • Любая стойка с креплением 1/4": через переходник (например, можно закрепить на обычный фотоштатив).

Складная конструкция и её преимущества

  • Экономия места: сложите лампу на 90° или 180° для хранения в сумке или ящике стола.
  • Освещение двух объектов: при складывании на 180° лампа светит в противоположные стороны — можно подсветить два лица одновременно.
  • Регулировка угла наклона: наклоняйте кольцо для направления света под нужным углом.

Применение

  • Бьюти-блоги и макияж: равномерный бестеневой свет для демонстрации лица и косметики.
  • Видеосъёмка и стриминг: мягкое освещение для лица при записи видео или прямых эфиров.
  • Портретная фотография: создание характерного кольцевого блика в глазах модели.
  • Предметная и макро-съёмка: акцентное освещение мелких объектов без жёстких теней.
  • Обучение и телеконференции: улучшение качества видео при виртуальных встречах.

Крепление аксессуаров на холодный башмак

Благодаря встроенному холодному башмаку в центре кольца, на осветитель можно установить:

  • Смартфон (через специальный держатель).
  • Петличный или направленный микрофон.
  • Компактную экшн-камеру (GoPro и аналоги).
  • Дополнительный аксессуар: небольшой монитор, рекордер и т.д.

Преимущества Phottix Nuada Ring 10 LED

  • Высокий CRI 96+: цвета выглядят естественно, без зелёных или пурпурных оттенков.
  • Сенсорное управление: проводите пальцем по панели — яркость и температура меняются плавно и бесшумно.
  • Лёгкость и мобильность: питание от повербанка позволяет использовать осветитель где угодно.
  • Транспортабельность: все компоненты компактно укладываются в небольшую сумку.
  • Универсальность: три способа установки и возможность крепления аксессуаров.

Ограничения

  • Мощность 10 Вт: достаточна для съёмки на расстоянии до 1–1,5 м, но не подходит для освещения больших объектов или удалённых сцен.
  • Отсутствие RGB: модель только биколор (тёплый и холодный свет), нет полноцветного режима.
  • USB питание: требует мощный блок питания (2А) для работы на полной яркости — от слабых USB-портов ноутбуков может не хватить тока.

Уход и хранение

  • Храните осветитель в сложенном виде в защитном чехле или сумке.
  • Матовая рассеивающая поверхность очищается мягкой тканью из микрофибры.
  • Избегайте попадания воды на панель управления и разъём питания.

Комплектация

  • Осветитель Phottix Nuada Ring 10 LED — 1 шт.
  • Настольная подставка — 1 шт.
  • Мини-штатив MT-one — 1 шт.
  • Адаптер для холодного башмака — 1 шт.
  • Кабель Micro USB — 1 шт.


Примечание: блок питания для USB не входит в комплект.

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