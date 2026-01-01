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Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой
Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro Aero A1883FS2PRO штатив-трансформер с видеоголовой

Benro
Артикул: DAN-8067

Benro A1883FS2PRO штатив Aero с видеоголовой/ трансформер в монопод/алюминиевый с клипсами - штатив разработан для операторов, снимающих в труднодоступных местах. Максимальная высота, см – 165 Допустимая нагрузка, кг – 2,5

Описание

Реверсивное складывание ног позволило получить компактный штатив, который легко поместится в рюкзаке или чемодане.

Независимая регулировка угла наклона ног позволяет установить штатив практически в любой локации - пересеченная местность, гора, ущелье, овраг и т.п.

В случае, если установить штатив нет никакой возможности, открутите центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их. У вас в руках монопод - отличный компаньон для съемок в ограниченном пространстве.

Штатив снабжен полусферой выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры.

Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию штатива на необходимой высоте.

На ножках штатива установлены резиновые опоры с выдвижными металлическими шипами, достаточно одного движения, чтобы выдвинуть или убрать шипы.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Неразборный усиленный хаб и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность штатива и устойчивость к скручиванию.

Голова у штатива съемная. В случае необходимости вы можете легко ее заменить.

Компактная и легкая видеоголова c гидравлическими картриджами и фиксированным сопротивлением панорамирования и наклона Benro S2Pro для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Два дополнительных разъема 1/4 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Голова у штатива съемная. В случае необходимости вы можете легко ее заменить.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 54
  • Максимальная высота, см – 165
  • В сложенном виде, см – 53,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 2,5
  • Вес, кг – 2,1
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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