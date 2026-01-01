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Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой
Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой

Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED кольцевой осветитель со стойкой

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8383

Комплект постоянного света, состоящий из биколорного светодиодного кольцевого осветителя диаметром 48 см и стойки с чехлом.

Описание

В комплект входят держатель для смартфона и шаровая мини-головка.

Кольцевые осветители используются в творческой фотографии, бьюти и фэшн индустрии, для записи видеоблогов и интервью.

320 SMD-светодиодов Bi-color равномерно размещены на кольце и закрыты матовым рассеивателем, который смягчает и расширяет угол распространения лучей.

Яркость осветителя от 0 до 100% устанавливается бесступенчатым вращением диммера-регулятора.

Цветовая температура осветителя регулируется от 3200 до 6500 К.

Наклонный кронштейн осветителя может устанавливаться на стандартный палец 5/8 .

Кольцевой осветитель BeautyLight 480LS LED работает от сети переменного тока 100-240В 50Гц.

Кабель питания длиной 2.9 метра позволит расположить осветитель на значительном удалении от источника питания.

Держатель смартфона оснащен подпружиненным зажимом, который удерживает мобильные устройства шириной от 56 до 80 мм. Держатель смартфона с помощью резьбового переходника 1/4 -1/4 устанавливается в центр кольцевого осветителя. Два резьбовых отверстия  на корпусе держателя служат для установки смартфона с вертикальной или горизонтальной ориентацией съемки.

Металлическая шаровая мини-головка дает возможность произвольно вращать установленное оборудование на и наклонять на угол до 90 градусов.

На корпусе осветителя предусмотрены три крепления типа башмак для фиксации дополнительных аксессуаров.

Использование дополнительного держателя смартфона, даст возможность производить съемку с нескольких мобильных устройств одновременно, например в вертикальном и горизонтальном формате.

Выдвижные телескопические секции регулируют высоту установки осветителя от 54 см до 1.8 метров.

Малый вес стойки 1.2 кг и компактная длина в сложенном виде 46.5 см облегчают ее хранение и транспортировку.

Чехол 58х58х9 см на молнии имеет две ручки и наплечный ремень для переноски.

Комплектация

  • Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED - 1 шт.
  • Стойка 5-секционная - 1 шт.
  • Шаровая мини-головка - 1 шт.
  • Держатель телефона - 1 шт.
  • Резьбовой переходник 1/4 -1/4 - 1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.
  • Чехол осветителя - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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