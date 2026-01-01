 Godox X1R-C TTL приемник для Canon.

Описание

Предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-C TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных (и совместимых) накамерных вспышек Canon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также ведомыми студийными и накамерными вспышками через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры.

Благодаря совместимости протокола E-TTL / E-TTL II поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки FEC / FEB (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки FEL. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Мulti/ Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.

Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики :