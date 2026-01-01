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Godox X1R-C TTL приемник для Canon
Godox X1R-C TTL приемник для Canon
Godox X1R-C TTL приемник для Canon
Godox X1R-C TTL приемник для Canon
Godox X1R-C TTL приемник для Canon

Godox X1R-C TTL приемник для Canon

Godox
Артикул: MTG-0550

 Godox X1R-C TTL приемник для Canon.

Приемник-радиосинхронизатор для управления срабатыванием и режимами работы оригинальных накамерных вспышек Canon, а также других вспышек, не имеющих встроенной системы беспроводной синхронизации Godox X. ЖК-дисплей с подсветкой. 32 канала, 5 групп, режим TTL. Подключение вспышки через синхрокабель или «горячий башмак». 

Описание

Предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-C TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных (и совместимых) накамерных вспышек Canon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также ведомыми студийными и накамерными вспышками через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры.

Благодаря совместимости протокола E-TTL / E-TTL II поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки FEC / FEB (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки FEL. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Мulti/ Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).

На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.

Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.

Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.

Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.

Характеристики : 

  • Совместимые фотокамеры - TTL-kамеры Canon
  • Поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
  • Встроенная система ДУ Godox 2,4G
  • Источник питания - 2 батареи АА 1.5В
  • Ручной режим вспышки - 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
  • Протокол TTL - да
  • Вспомогательный луч автофокуса - Да, включается вручную
  • Режим моделирующего света - Да, включается на камере
  • Функция ДУ - 5 групп в TTL режиме (Canon)
  • Радиус передачи сигнала - (приблиз.) ˃100м
  • Количество каналов связи - 32
  • ДУ спуском затвора камеры - при подключении приемника к камере через гнездо для синхронизации 2,5мм. Настройки зума. Фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
  • Дисплей - Крупный ЖК дисплей, отключаемая подсветка
  • Выходной интерфейс
  • Приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
  • Обновление прошивки - Через разъем micro USB
  • Функция памяти - Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки
  • Размеры приемника - 70х65х47мм
  • Размеры упаковки - 110х110х55 мм
  • Вес приемника - 70г
  • Вес с упаковкой - до 200г

Комплектация

  • Приемник Godox X1R-C TTL
  • Синхрокабель
  • Синхрокабель для затворов камер Canon
  • Переходник-адаптер Jack 6.3мм

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