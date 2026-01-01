 Godox X1R-C TTL приемник для Canon.

Предназначен для работы со вспышками не имеющими встроенной системы беспроводной синхронизации Godox 2,4G X. Позволяет совместно с пультом-радиосинхронизатором Godox X1T-C TTL задавать режимы работы и управлять срабатыванием оригинальных (и совместимых) накамерных вспышек Canon, присоединяемых к приемнику через разъем «горячий башмак», а также ведомыми студийными и накамерными вспышками через синхрокабель (переходник-адаптер Jack 6.3мм в комплекте). При подключении к фотокамере через синхроразъем 2.5 мм, приемник можно использовать как «тросик», дистанционно спускающий затвор камеры.
Благодаря совместимости протокола E-TTL / E-TTL II поддерживается высокоскоростная синхронизация HSS 1/8000 с, компенсация экспозиции вспышки FEC / FEB (± 3 ступени) и блокировка экспозиции вспышки FEL. Приемник помогает задавать режимы срабатывания вспышки (ETTL / Мulti/ Ручной режим), устанавливать задержку срабатывания, настраивать угол свечения вспышки (зум).
На крупном ЖК-дисплее 25х15 мм отображаются настраиваемый канал и группа, задаваемые соседними кнопками управления CH и GR. Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки. Подсветка экрана автоматически включается после нажатия кнопок и выключается в течение 10 секунд бездействия.
Сверху корпуса расположена кнопка TEST для предварительной оценки срабатывания вспышки.
Синхронизируемыми вспышками можно управлять на 32 каналах, в 5 группах на расстоянии до 100 метров.
Приемник работает от двух батареек типа АА, имеет порт micro-USB для обновления прошивки.
Характеристики :
- Совместимые фотокамеры - TTL-kамеры Canon
- Поддержка фотокамер с гнездом для подключения кабеля синхронизации
- Встроенная система ДУ Godox 2,4G
- Источник питания - 2 батареи АА 1.5В
- Ручной режим вспышки - 1/128 - 1/1 (шаг 1/3)
- Протокол TTL - да
- Вспомогательный луч автофокуса - Да, включается вручную
- Режим моделирующего света - Да, включается на камере
- Функция ДУ - 5 групп в TTL режиме (Canon)
- Радиус передачи сигнала - (приблиз.) ˃100м
- Количество каналов связи - 32
- ДУ спуском затвора камеры - при подключении приемника к камере через гнездо для синхронизации 2,5мм. Настройки зума. Фокусное расстояние вспышки настраивается с помощью передатчика
- Дисплей - Крупный ЖК дисплей, отключаемая подсветка
- Выходной интерфейс
- Приемник: для вывода используется синхрокабель 2,5мм
- Обновление прошивки - Через разъем micro USB
- Функция памяти - Настройки сохраняются в течение 2 секунд после последней операции и восстанавливаются после перезагрузки
- Размеры приемника - 70х65х47мм
- Размеры упаковки - 110х110х55 мм
- Вес приемника - 70г
- Вес с упаковкой - до 200г