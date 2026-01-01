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Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система

Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-9218

BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.

Описание


Особенности:

  • 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
  • Миниатюрная и портативная
  • Совместима с мобильными устройствами
  • Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360
  • Возможность активации функции шумоподавления
  • Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
  • Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
  • Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
  • Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики:

Тип трансмиссии:  2,4 ГГц
Диаграмма направленности:  Всенаправленная
Частотная характеристика:  20 Гц-16 кГц
Сигнал/Шум:  77 дБ
Чувствительность:  -42 дБ
Частота дискретизации:  48 кГц
Динамический диапазон:  16 Бит
Дальность передачи:  50 м (без препятствий)
Время работы аккумулятора TX:  10 часов
Ёмкость аккумулятора:  95 мАч
Зарядный порт:  USB-C
Размеры  TX: 52х17,5х16,1 мм
  RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
Вес  TX: 8,5 г
  RXU/RXD: 5 г

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