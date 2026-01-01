Boya BY-WM3T2-U беспроводная микрофонная система

Особенности:
- 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
- Миниатюрная и портативная
- Совместима с мобильными устройствами
- Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360
- Возможность активации функции шумоподавления
- Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
- Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
- Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
- Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики:
Тип трансмиссии: 2,4 ГГц
Диаграмма направленности: Всенаправленная
Частотная характеристика: 20 Гц-16 кГц
Сигнал/Шум: 77 дБ
Чувствительность: -42 дБ
Частота дискретизации: 48 кГц
Динамический диапазон: 16 Бит
Дальность передачи: 50 м (без препятствий)
Время работы аккумулятора TX: 10 часов
Ёмкость аккумулятора: 95 мАч
Зарядный порт: USB-C
Размеры TX: 52х17,5х16,1 мм
RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
Вес TX: 8,5 г
RXU/RXD: 5 г