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Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка
Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка
Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка
Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка
Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка
Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка

Falcon Eyes SS-200BR студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: OLE-3134

Компактная вспышка-моноблок мощностью 200 Дж.  Цветовая температура 5600K ± 200K. Регулировка мощности от 1/32 до 1,1 с шагом 0.1. Время перезарядки 0,8 сек. Управляется при помощи световой синхронизации (ИК-синхронизаци), либо синхрокабеля, пульта-радиосинхронизатора. В пилотном свете (галогеновая лампа 75 Вт) предусмотрено 3 режима работы. Защита от перегрева. Байонет SS (посадочный диаметр для насадок 95 мм). В крепежном адаптере имеется отверстие для установки зонта.

Описание

Характеристики:

  • Мощность импульса 200 Дж
  • Ведущее число 38
  • Цветовая температура 5600±200K
  • Диапазон выходной мощности 1,0-6,6 ( с шагом 0,1)
  • Лампа пилотного света ML-75/G6.35   220В 75Вт
  • Режимы работы пилотной лампы полная мощность/пропорциональная/выкл
  • Время перезарядки не более 0,8 сек
  • Дальность оптической синхронизации до 10 м
  • Дальность радиоуправления до 50 м
  • Каналов - 16
  • Напряжение на синхроразъеме 5В
  • Длительность импульса 1/800 с
  • Способ запуска вспышки оптический датчик/синхроразъем/кнопка TEST/2.4G радиоуправление
  • Напряжение питания 200-230В/50Гц
  • Охлаждение - естественное
  • Предохранитель 5А
  • Адаптер для насадок SS (диаметр 95 мм)
  • Размер 220 х 210 х 100 мм
  • Вес 1,1 кг

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