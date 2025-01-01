Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной

DGCASE 50-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х175 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.
Два подвижных крепления позволят отрегулировать положение оборудования не снимая его с консоли. Falcon Eyes можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.
Переходник Falcon Eyes FLH-20HS для студийного оборудования.
Адаптер для горячего башмака на резьбу 3/8–1/4 дюйма с двумя зажимными гайками. Изготовлен из алюминия. Вес - 17 г.
Адаптер baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: внутренняя резьба 1/4”- 20”, для установки штифта на штатив или любое крепление с резьбой 1/4”- 20”.
