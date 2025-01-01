images
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной

Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной

Falcon Eyes
Артикул: VBR-113

Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.

Описание

Два подвижных крепления позволят отрегулировать положение оборудования не снимая его с консоли. Falcon Eyes можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.

  • тип крепления два подвижных винта с резьбой 1/4"
  • материал изготовления металл вес, кг 0,3

