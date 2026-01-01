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Grifon DS-200 студийная вспышка

Grifon DS-200 студийная вспышка

Grifon
Артикул: NVF-8716

Grifon DS-200 – импульсная студийная вспышка мощностью 200 Дж в прочном корпусе.

Вспышка оснащена пилотным светом 150 Вт. Байонет Bowens.

Описание

Студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.

Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Относительно короткий импульс позволяет замораживать достаточно быстрое движение.

Характеристики:

  • максимальная мощность, Дж – 200
  • регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • вес, кг  – 1,4

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