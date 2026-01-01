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Fotokvant SBR-6090BW быстрораскладной софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant SBR-6090BW быстрораскладной софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9122

Fotokvant SB-6090BW – быстрораскладной софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) специальной конструкции, позволяющей собрать и разобрать его одним движением. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

Описание

Размер 60х90 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-6090 или Creative Light (254595). Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 35 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens, спицами и тканью - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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