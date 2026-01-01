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Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж
Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж

Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж

Godox
Артикул: DAN-9220

Godox SK400II-V вспышка студийная мощностью 400 Дж, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, регулировка от полной до 1/16 мощности, время перезарядки 0.1~1.5 c, светодиодная моделирующая лампа 10 Вт, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

Описание

Студийная вспышка Godox SK400II-V – легкий и компактный моноблок с мощностью импульса до 400 Дж, светодиодной пилотной лампой 10 Вт, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вспышка отличается стабильной мощностью, точной регулировкой от 1/16 до 1/1, быстрым временем перезарядки от 0.1 до 1.5 с, длительностью импульса от 1/800 до 1/2000 с.

Моноблок может использоваться в качестве источника основного, заполняющего, фонового и контрового освещения в предметной, портретной и других видах съемок. Благодаря оптимальному соотношению мощности и компактности, может применяться как в крупных студиях, так и в небольших помещениях.

Простое интуитивно понятное меню управления, отключаемый звуковой сигнал и яркий ЖК дисплей дают возможность быстро управлять режимами, легко контролировать и перенастраивать параметры вспышки.

Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X.

Функция пропуска предварительной вспышки делает возможной синхронизацию от фотокамер с TTL-вспышкой

Студийные моноблоки Godox Godox SK400II-V оснащены встроенной системой дистанционного управления Godox 2.4G X. С помощью этой универсальной системы и дополнительно приобретаемым пультом-радиосинхронизатором X1, X2, XPro, можно управлять параметрами вспышки и задавать режимы работы (в т.ч. пилотного света) на расстояниях до 100 метров.

Система имеет 32 (1-32) радиоканала и 16 (0-9, A-F) групп. Такой выбор поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. Вспышка может использоваться совместно с любыми вспышками Godox, оборудованными системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

В качестве источника моделирующего света в SK400II-V используется экономичная и долговечная светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт.

Вспышка Godox SK400II-V оборудована популярным байонетным креплением аксессуаров Bowens, благодаря чему совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок. На вспышку могут устанавливаться рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Вспышка питается от сети переменного тока 200–240 В (50 Гц) при помощи комплектного кабеля питания длиной около 5 метров. Длина кабеля позволит установить моноблок на достаточном удалении от источника питания.


Характеристики:

  • Мощность - 400 Дж

  • Ведущее число (м ISO 100) - 65

  • Регулировка мощности - 6.0~10.0(1/16~1/1)

  • Моделирующая лампа - 10 Вт

  • Регулировка мощности моделирующей лампы - 5%~100%

  • Цветовая температура моделирующей лампы - 5700K±200K

  • Время перезарядки - 0.1~1.5с

  • Способы синхронизации - Синхрокабель, тестовая кнопка, оптическое управление, порт беспроводного управления

  • Длительность импульса - 1/2000~1/800с

  • Параметры синхроразъема - 5В

  • Параметры порта USB 5В/200мА (только для приемника Godox)

  • Предохранитель - AC220В-240В~50Гц: 5A AC100В-120В~60Гц: 8А

  • Материал корпуса - алюминий

  • Байонет - Bowens

  • Диаметр вспышки - 13,7 см

  • Высота вспышки с ручкой - 23,2 см

  • Длина вспышки с крышкой  - 39 см

  • Вес        ≈2.1 кг

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox SK400II-V - 1 шт.
  • Сетевой кабель  - 1 шт.
  • Защитная крышка - 1 шт.
  • Краткое руководство по эксплуатации  - 1 шт.

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