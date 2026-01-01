Godox SK400II-V вспышка студийная 400 Дж

Описание

Студийная вспышка Godox SK400II-V – легкий и компактный моноблок с мощностью импульса до 400 Дж, светодиодной пилотной лампой 10 Вт, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Вспышка отличается стабильной мощностью, точной регулировкой от 1/16 до 1/1, быстрым временем перезарядки от 0.1 до 1.5 с, длительностью импульса от 1/800 до 1/2000 с.

Моноблок может использоваться в качестве источника основного, заполняющего, фонового и контрового освещения в предметной, портретной и других видах съемок. Благодаря оптимальному соотношению мощности и компактности, может применяться как в крупных студиях, так и в небольших помещениях.

Простое интуитивно понятное меню управления, отключаемый звуковой сигнал и яркий ЖК дисплей дают возможность быстро управлять режимами, легко контролировать и перенастраивать параметры вспышки.

Пуск вспышки может осуществляться следующими способами: по синхрокабелю, от светоловушки (оптический режим ведомой вспышки) и при помощи встроенной системы беспроводного управления Godox 2.4G X.

Функция пропуска предварительной вспышки делает возможной синхронизацию от фотокамер с TTL-вспышкой

Студийные моноблоки Godox Godox SK400II-V оснащены встроенной системой дистанционного управления Godox 2.4G X. С помощью этой универсальной системы и дополнительно приобретаемым пультом-радиосинхронизатором X1, X2, XPro, можно управлять параметрами вспышки и задавать режимы работы (в т.ч. пилотного света) на расстояниях до 100 метров.

Система имеет 32 (1-32) радиоканала и 16 (0-9, A-F) групп. Такой выбор поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. Вспышка может использоваться совместно с любыми вспышками Godox, оборудованными системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

В качестве источника моделирующего света в SK400II-V используется экономичная и долговечная светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт.

Вспышка Godox SK400II-V оборудована популярным байонетным креплением аксессуаров Bowens, благодаря чему совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок. На вспышку могут устанавливаться рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Вспышка питается от сети переменного тока 200–240 В (50 Гц) при помощи комплектного кабеля питания длиной около 5 метров. Длина кабеля позволит установить моноблок на достаточном удалении от источника питания.





Характеристики: