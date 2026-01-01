Godox MS200V вспышка студийная

Прибор отличается стабильными выходными параметрами даже при длительной работе. Вспышка выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5800±200 К и неизменной мощностью с допустимым отклонением не более 2% (при одинаково заданных параметрах). Яркость вспышки регулируется в диапазоне от 1/32 до полной мощности за 50 шагов (6 стопов). На вспышке три режима пилотного света: пропорционально мощности вспышки, в процентах или выключен. Светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт отличается низким энергопотреблением и долговечность, практически не нагревается и может использоваться длительное время. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.
Особенности
Диапазон регулировки мощности от 1/32 до 1/1
LED-лампа пилотного света 10 Вт с регулируемой яркостью
Встроенная система беспроводного управления Godox X (2.4ГГц)
Возможность беспроводного управления с помощью пульта-радиосинхронизатора X1, X2, XPro (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, срабатыванием вспышки.
Оптическая синхронизация в режимах S1/S2
Информативный и яркий ЖК дисплей
Отключаемый звуковой сигнал(отдельная кнопка на панели управления для быстрого доступа к функции)
Прочный, легкий и очень компактный пластиковый корпус
Автоматическое сохранение и восстановление ранее установленных настроек после отключения вспышки.
Характеристики:
- Максимальная мощность - 200 Дж
- Ведущее число - 53 м (ISO 100)
- Цветовая температура - 5800±200К
- Пилотный свет - 10 Вт
- Длительность импульса - 1/2000-1/800 c
- Предохранитель - 5А
- Время перезарядки - 0,1 -1,3 с
- Тип охлаждения - встроенный вентилятор
- Крепление для зонта - есть
- Размер - 12,6х16,7х28,3 см
- Вес - 1,3 кг