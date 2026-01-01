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Godox MS200V вспышка студийная
Godox MS200V вспышка студийная
Godox MS200V вспышка студийная
Godox MS200V вспышка студийная

Godox MS200V вспышка студийная

Godox
Артикул: OLE-1596

Godox MS200V вспышка студийная

Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 200 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные харкатеристики вспышки  - ведущее число 53, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света мощностью 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens 

Описание

Прибор отличается стабильными выходными параметрами даже при длительной работе. Вспышка выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5800±200 К и неизменной мощностью с допустимым отклонением не более 2% (при одинаково заданных параметрах). Яркость вспышки регулируется в диапазоне от 1/32 до полной мощности за 50 шагов (6 стопов). На вспышке три режима пилотного света: пропорционально мощности вспышки, в процентах или выключен. Светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт отличается низким энергопотреблением и долговечность, практически не нагревается и может использоваться длительное время. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Особенности

  • Диапазон регулировки мощности от 1/32 до 1/1

  • LED-лампа пилотного света 10 Вт с регулируемой яркостью

  • Встроенная система беспроводного управления Godox X (2.4ГГц)

  • Возможность беспроводного управления с помощью пульта-радиосинхронизатора X1, X2, XPro (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, срабатыванием вспышки.

  • Оптическая синхронизация в режимах S1/S2

  • Информативный и яркий ЖК дисплей

  • Отключаемый звуковой сигнал(отдельная кнопка на панели управления для быстрого доступа к функции)

  • Прочный, легкий и очень компактный пластиковый корпус

  • Автоматическое сохранение и восстановление ранее установленных настроек после отключения вспышки.

Характеристики:

  • Максимальная мощность - 200 Дж
  • Ведущее число - 53 м (ISO 100)
  • Цветовая температура - 5800±200К
  • Пилотный свет - 10 Вт
  • Длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • Предохранитель - 5А
  • Время перезарядки - 0,1 -1,3 с
  • Тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • Крепление для зонта - есть
  • Размер - 12,6х16,7х28,3 см
  • Вес - 1,3 кг


Комплектация

  • Вспышка студийная MS200V
  • Кабель питания
  • Защитный пластиковый колпак
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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