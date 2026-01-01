Falcon Eyes SS-200BJ вспышка

Артикул: VBR-083

Falcon Eyes SS-200BJ – компактная вспышка мощностью 200 Дж. Модель выполнена из инженерного ABS-пластика. Вспышка предназначена для использования в небольших и домашних фотостудиях, а также применяется на выездных фотосессиях и в мини-студиях, специализирующихся на фото для документов. Посадочный диаметр под насадки – 95 мм.

В Falcon Eyes SS-200BJ существует возможность отключения световой синхронизации, в этом случае в качестве пилотного света используется лампа мощностью 75 Вт.