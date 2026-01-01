Falcon Eyes SS-200BJ вспышка

Мощность вспышки регулируется вращающимся переключателем в пределах от 1/1 до 1/8 (3 ступени экспозиции). Для синхронизации
Крепление на стойку для студийного света осуществляется с помощью кронштейна, выполненного из прочного пластика. На стойке тубус и вспышка фиксируются винтом. В тубусе размещено отверстие для крепления зонта с штоком 8–10 мм. Защита от перегрева реализована через увеличение времени перезарядки вспышки.
Характеристики:
- мощность – 200 Дж
- время перезарядки – 1-4,5 с
- диапазон регулировки мощности – плавная, 1/8-Full
- пилотный свет – 75 Вт
- цветовая температура – 5300-5600 К
- длительность импульса – 1/800–1/1500 с
- способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
- байонет Falcon Eyes SS
- питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
- вес, кг – 0,7
- габариты, см – 20х16x10