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Falcon Eyes SS-200BJ вспышка

Falcon Eyes SS-200BJ вспышка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-083

Falcon Eyes SS-200BJ – компактная вспышка мощностью 200 Дж. Модель выполнена из инженерного ABS-пластика. Вспышка предназначена для использования в небольших и домашних фотостудиях, а также применяется на выездных фотосессиях и в мини-студиях, специализирующихся на фото для документов. Посадочный диаметр под насадки – 95 мм.

В Falcon Eyes SS-200BJ существует возможность отключения световой синхронизации, в этом случае в качестве пилотного света используется лампа мощностью 75 Вт.

Описание

Мощность вспышки регулируется вращающимся переключателем в пределах от 1/1 до 1/8 (3 ступени экспозиции). Для синхронизации SS-250BJ по второму импульсу необходимо подключение внешнего синхронизатора. При этом встроенный светосинхронизатор отключается кнопкой на задней панели.

Крепление на стойку для студийного света осуществляется с помощью кронштейна, выполненного из прочного пластика. На стойке тубус и вспышка фиксируются винтом. В тубусе размещено отверстие для крепления зонта с штоком 8–10 мм. Защита от перегрева реализована через увеличение времени перезарядки вспышки.

Характеристики:

  • мощность – 200 Дж
  • время перезарядки – 1-4,5 с
  • диапазон регулировки мощности – плавная, 1/8-Full
  • пилотный свет – 75 Вт
  • цветовая температура – 5300-5600 К
  • длительность импульса – 1/800–1/1500 с
  • способ синхронизации – световая ловушка, синхрокабель
  • байонет Falcon Eyes SS
  • питание 180-250V (50Hz)/100-120V (60Hz)
  • вес, кг – 0,7
  • габариты, см – 20х16x10

Комплектация

  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Галогенная лампа – 1 шт.
  • Сетевой шнур.
  • Синхрокабель.
  • Инструкция.

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