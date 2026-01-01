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Grifon 2600nb стойка без чехла

Grifon 2600nb стойка без чехла

Grifon
Артикул: NVF-6394

Grifon 2600nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 35-30-25 мм). Диаметр ножек - 22 мм. Максимальная высота, см – 260. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес 1, 85  кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 260 
  • минимальная высота, см – 107
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • высота в сложенном состоянии – 107 см
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25

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