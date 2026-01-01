Grifon 2600nb стойка без чехла

Характеристики:
- максимальная высота, см – 260
- минимальная высота, см – 107
- максимальная нагрузка - 3 кг
- высота в сложенном состоянии – 107 см
- трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 2600nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 35-30-25 мм). Диаметр ножек - 22 мм. Максимальная высота, см – 260. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес 1, 85 кг.
Характеристики:
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