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Falcon Eyes Ultima 150 SS вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima 150 SS вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima 150 SS вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima 150 SS вспышка студийная

Falcon Eyes Ultima 150 SS вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6406

Falcon Eyes Ultima 150 SS – вспышка студийная имеет байонет SS и мощность 150 Дж. Диапазон регулировки от полной до 1/8 мощности, моделирующая лампа 75 Вт. Выполнена в алюминиевом корпусе.

Описание

Серия Ultima SS – это студийные вспышки с байонетом SS и функционалом современных профессиональных моноблоков. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).

Максимальная мощность моноблока Ultima 150 SS составляет 150 Дж.

Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SS, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

  • регулировка ведущего числа (мощности),
  • вкл/выкл звукового сигнала,
  • вкл/выкл моделирующей лампы,
  • независимое управление параметрами каждого моноблока в группе,
  • объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем.

Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 2 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8  (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.

Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 75 Вт, цоколь G6,35.

Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.

Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

  • светоловушка с тремя режимами работы: отключена/срабатывание по первому импульсу/пропуск предварительного импульса в режиме TTL.
  • синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.
  • разъем USB используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора SprintTrigger 16 (пульт приобретается отдельно).

Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Характеристики:

  • мощность импульсного света, Дж – 150
  • ведущее число вспышки (iso 100) – 43
  • диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1)
  • время полной зарядки, с – от 0,3 до 2
  • длительность импульса – от 1/800 до 1/2000
  • цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200
  • мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь G6,35
  • уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от l1 до l9)
  • байонет – ss
  • синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция)
  • возможность работы от аккумулятора – нет
  • длина синхрокабеля, м – 3
  • длина силового кабеля, м – 5
  • защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия
  • предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель)
  • электропитание – 220-240 в , 50 гц
  • напряжение на синхроконтакте, В – 5
  • размеры вспышки без крепления и рукоятки, мм – 210х119х116
  • с креплением и рукояткой, мм – 210х119х208
  • размеры упаковки, мм – 245х180х130
  • вес вспышки, кг – 1,21
  • вес с упаковкой, кг – 1,67

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 150 SS (с импульсной и моделирующей лампой).
  • Синхрокабель PC Sync-mini jack 3,5 мм, 3 м.
  • Кабель питания, 5 м.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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