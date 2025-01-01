images
Grifon 2400nb стойка без чехла

Grifon 2400nb стойка без чехла

Grifon
Артикул: NVF-6391

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 240 
  • минимальная высота, см – 69 
  • четырехсекционная с диаметрами труб, мм – 25-22-19-16

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon 2410nb стойка без чехла
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon FLH-D переходник для установки накамерной вспышки
Арт. NVF-2355
Grifon FLH-D переходник для установки накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FLH-D – предназначен для установки накамерной вспышки систем Canon, Nikon, Olympus на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Площадка для установки накамерной вспышки – съемная. Переходник оснащен отверстием для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.

1 150 ₽
В корзину
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки.  Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

1 380 ₽
В корзину
Grifon 1999nb стойка без чехла
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

1 270 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

6 330 ₽
В корзину
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Арт. FTR-955
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon S-84 – зонт для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

690 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


2 300 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см
Арт. OLE-0824
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 60 см.

1 070 ₽
В корзину

Видео

Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера