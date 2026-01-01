Grifon GS-84 комбинированный зонт 84 см серебро-золото

Комбинированный зонт Grifon GS-84 (серебро-золото, 84 см)
Grifon GS-84 — это комбинированный фотозонт с переворачиваемой поверхностью, который предлагает два типа отражающих покрытий: серебряное и золотое. Диаметр купола составляет 84 см, что делает его универсальным инструментом для портретной и предметной съемки.
Основные характеристики
- Тип: Комбинированный зонт (отражающий).
- Диаметр: 84 см.
- Поверхности: Серебряная / Золотая (переворачиваемые).
- Вес: 250 г.
Поверхности и их применение
- Серебряная сторона: Создает яркий, контрастный свет с четкими тенями. Идеальна для повышения контрастности и добавления световых акцентов.
- Золотая сторона: Придает свету теплый оттенок, что особенно полезно для портретной съемки, добавляя коже модели приятное солнечное сияние.
Для чего используется
Этот зонт является отличным инструментом для управления освещением в студии и на выезде:
- Портретная съемка: Возможность выбора между холодным и теплым светом для разных образов.
- Предметная съемка: Создание акцентного или заполняющего освещения.
- Творческие проекты: Экспериментирование с цветовой температурой света.