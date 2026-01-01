Grifon GS-84 комбинированный зонт 84 см серебро-золото

Описание

Комбинированный зонт Grifon GS-84 (серебро-золото, 84 см)

Grifon GS-84 — это комбинированный фотозонт с переворачиваемой поверхностью, который предлагает два типа отражающих покрытий: серебряное и золотое. Диаметр купола составляет 84 см, что делает его универсальным инструментом для портретной и предметной съемки.

Основные характеристики

Тип: Комбинированный зонт (отражающий).

Комбинированный зонт (отражающий). Диаметр: 84 см.

84 см. Поверхности: Серебряная / Золотая (переворачиваемые).

Серебряная / Золотая (переворачиваемые). Вес: 250 г.

Поверхности и их применение

Серебряная сторона: Создает яркий, контрастный свет с четкими тенями. Идеальна для повышения контрастности и добавления световых акцентов.

Создает яркий, контрастный свет с четкими тенями. Идеальна для повышения контрастности и добавления световых акцентов. Золотая сторона: Придает свету теплый оттенок, что особенно полезно для портретной съемки, добавляя коже модели приятное солнечное сияние.

Для чего используется

Этот зонт является отличным инструментом для управления освещением в студии и на выезде: