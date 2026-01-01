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Grifon GS-84 комбинированный зонт 84 см серебро-золото
Grifon GS-84 комбинированный зонт 84 см серебро-золото

Grifon GS-84 комбинированный зонт 84 см серебро-золото

Grifon
Артикул: FTR-956

Комбинированный зонт с оборачиваемой поверхностью - золотой и серебряной. Диаметр 84 см. Вес - 250 г.

Описание

Комбинированный зонт Grifon GS-84 (серебро-золото, 84 см)

Grifon GS-84 — это комбинированный фотозонт с переворачиваемой поверхностью, который предлагает два типа отражающих покрытий: серебряное и золотое. Диаметр купола составляет 84 см, что делает его универсальным инструментом для портретной и предметной съемки.

Основные характеристики

  • Тип: Комбинированный зонт (отражающий).
  • Диаметр: 84 см.
  • Поверхности: Серебряная / Золотая (переворачиваемые).
  • Вес: 250 г.

Поверхности и их применение

  • Серебряная сторона: Создает яркий, контрастный свет с четкими тенями. Идеальна для повышения контрастности и добавления световых акцентов.
  • Золотая сторона: Придает свету теплый оттенок, что особенно полезно для портретной съемки, добавляя коже модели приятное солнечное сияние.

Для чего используется

Этот зонт является отличным инструментом для управления освещением в студии и на выезде:

  • Портретная съемка: Возможность выбора между холодным и теплым светом для разных образов.
  • Предметная съемка: Создание акцентного или заполняющего освещения.
  • Творческие проекты: Экспериментирование с цветовой температурой света.

Комплектация

  • Зонт Grifon GS-84 — 1 шт.

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