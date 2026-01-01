Falcon Eyes GT-280 вспышка студийная с аккумулятором

Описание

Falcon Eyes GT-280 предлагает владельцу уникальное сочетание характеристик, мобильности и привлекательной цены. Младшая модель в серии GT отличается от старших представителей меньшей мощностью импульса (280 Дж) и скоростью перезарядки (на полной мощности до 3 с), используется новый тип аккумулятора (2000 мАч). При этом полностью сохранились значения длительности импульса (до 1/11000 с), тот же интерфейс управления с ЖК-экраном и так же, как и в старших моделях, встроен приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте).

GT-280 выполнена в форм-факторе классического студийного моноблока, но несет «на борту» емкий аккумулятор, дающий возможность получения ультракоротких импульсов, ранее доступных только генераторным комплектам. В режиме FP моноблок выдает импульсы длиной 1/11000, 1/9000, 1/6000, 1/4000 или 1/2000 сек. При выдержках от 1/2000 до 1/4000 вспышка обеспечивает достаточную мощность и длину импульса для «заморозки» капель воды при съемке в аквастудии и многое другое.

В режиме стробоскопа можно делать серию кадров, фиксируя динамику модели. Применяется для создания спецэффектов в художественной съемке и для съемки движения. Классические студийные моноблоки из-за существенно более долгого времени перезарядки в аналогичной ситуации позволят сделать только один кадр. В режиме стробоскопа вспышка производит до 25 импульсов в секунду (5/10/15/20/25) с частотой от 1 до 10 Гц (с шагом 1 Гц).

В моноблок GT-280 встроен 16-канальный приемник радиосинхронизатора. В комплекте поставляется управляющий радиосинхронизатор, который устанавливается в горячий башмак фотоаппарата. Радисинхронизатор работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 100 метров.

Моноблок GT-280 работает от аккумулятора, который размещается в корпусе, это делает данный моноблок мобильным и увеличивает возможности его использования вне студии. Емкость батареи 2000 мАч, хватает примерно на 300 импульсов при полной мощности (отдельно можно приобрести дополнительный аккумулятор Falcon Eyes AC-GT280). В комплекте поставляется зарядное устройство, батарею можно заряжать только вне моноблока.

Для экономии заряда батареи используется встроенная светодиодная лампа пилотного света мощностью 5 Вт. Светодиодные лампы имеют более длительный срок службы, чем обычные лампы накаливания и люминесцентные лампы. Световой поток мощного светодиода эквивалентен лампе накаливания мощностью 75 Вт.

Материал корпуса - металл. В верхней части моноблока размещен аккумулятор. В нижней части корпуса вместо традиционного крепежного устройства расположена металлическая рукоятка «пистолетного» типа с механизмом быстрой фиксации положения, которая благодаря рельефу под пальцы и изгибу ладони хорошо ложится в руку. Рукоятку можно установить на стойку с наконечником 5/8, в нижней части рукоятки имеется отверстие с резьбой 1/4". Кнопка вкл/выкл размещена на аккумуляторе. Блок с кнопками управления вспышкой и ЖК-дисплеем размещен на тыльной стороне устройства. Для охлаждения моноблока справа и слева на корпусе размещены вентиляционные отверстия, закрытые металлической сеткой и защитными решетками.

Универсальный байонет Bowens позволит использовать широкий ассортимент насадок. Благодаря питанию от аккумулятора и короткой длительности импульса, сфера применения данного моноблока включает в себя практически все виды студийных и выездных съемок, от портретной фотографии до пленэра. При наличии ассистентов возможна репортажная фотография, включая спортивную или свадебную.

Характеристики: