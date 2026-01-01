images
Falcon Eyes GT-280 вспышка студийная с аккумулятором

Falcon Eyes GT-280 вспышка студийная с аккумулятором

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6019

Falcon Eyes GT-280 – студийный моноблок с питанием от аккумулятора, 280 Дж, Bowens, имеет светодиодную пилотную лампу, встроенный приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте), рефлектор и 5 фильтров.

Описание

Falcon Eyes GT-280 предлагает владельцу уникальное сочетание характеристик, мобильности и привлекательной цены. Младшая модель в серии GT отличается от старших представителей меньшей мощностью импульса (280 Дж) и скоростью перезарядки (на полной мощности до 3 с), используется новый тип аккумулятора (2000 мАч). При этом полностью сохранились значения длительности импульса (до 1/11000 с), тот же интерфейс управления с ЖК-экраном и так же, как и в старших моделях, встроен приемник радиосинхронизатора (передатчик в комплекте).

GT-280 выполнена в форм-факторе классического студийного моноблока, но несет «на борту» емкий аккумулятор, дающий возможность получения ультракоротких импульсов, ранее доступных только генераторным комплектам. В режиме FP моноблок выдает импульсы длиной 1/11000, 1/9000, 1/6000, 1/4000 или 1/2000 сек. При выдержках от 1/2000 до 1/4000 вспышка обеспечивает достаточную мощность и длину импульса для «заморозки» капель воды при съемке в аквастудии и многое другое.

В режиме стробоскопа можно делать серию кадров, фиксируя динамику модели. Применяется для создания спецэффектов в художественной съемке и для съемки движения. Классические студийные моноблоки из-за существенно более долгого времени перезарядки в аналогичной ситуации позволят сделать только один кадр. В режиме стробоскопа вспышка производит до 25 импульсов в секунду (5/10/15/20/25) с частотой от 1 до 10 Гц (с шагом 1 Гц).

В моноблок GT-280 встроен 16-канальный приемник радиосинхронизатора. В комплекте поставляется управляющий радиосинхронизатор, который устанавливается в горячий башмак фотоаппарата. Радисинхронизатор работает на частоте 2,4 ГГц на расстоянии до 100 метров.

Моноблок GT-280 работает от аккумулятора, который размещается в корпусе, это делает данный моноблок мобильным и увеличивает возможности его использования вне студии. Емкость батареи 2000 мАч, хватает примерно на 300 импульсов при полной мощности (отдельно можно приобрести дополнительный аккумулятор Falcon Eyes AC-GT280). В комплекте поставляется зарядное устройство, батарею можно заряжать только вне моноблока.

Для экономии заряда батареи используется встроенная светодиодная лампа пилотного света мощностью 5 Вт. Светодиодные лампы имеют более длительный срок службы, чем обычные лампы накаливания и люминесцентные лампы. Световой поток мощного светодиода эквивалентен лампе накаливания мощностью 75 Вт.

Материал корпуса - металл. В верхней части моноблока размещен аккумулятор. В нижней части корпуса вместо традиционного крепежного устройства расположена металлическая рукоятка «пистолетного» типа с механизмом быстрой фиксации положения, которая благодаря рельефу под пальцы и изгибу ладони хорошо ложится в руку. Рукоятку можно установить на стойку с наконечником 5/8, в нижней части рукоятки имеется отверстие с  резьбой 1/4". Кнопка вкл/выкл размещена на аккумуляторе. Блок с кнопками управления вспышкой и ЖК-дисплеем размещен на тыльной стороне устройства. Для охлаждения моноблока справа и слева на корпусе размещены вентиляционные отверстия, закрытые металлической сеткой и защитными решетками.

Универсальный байонет Bowens позволит использовать широкий ассортимент насадок. Благодаря питанию от аккумулятора и короткой длительности импульса, сфера применения данного моноблока включает в себя практически все виды студийных и выездных съемок, от портретной фотографии до пленэра. При наличии ассистентов возможна репортажная фотография, включая спортивную или свадебную.

Характеристики:

  • мощность импульса, Дж – 280
  • диапазон регулировки мощности – от 1/1 до 1/64, 7 ступеней экспозиции
  • время полной зарядки, с – от 0.1 до 3
  • длительность импульса, с – от 1/1000 до 1/11000
  • длительность импульса в скоростном режиме, с – FP (1/64) - 1/11000, FP2 (1/32)- 1/9000, FP3 (1/16) - 1/6000, FP4 (1/4) - 1/4000, FP5 (1/2) - 1/2000
  • количество импульсов в режиме стробоскопа – 5/10/15/20/25
  • частота импульсов в режиме стробоскопа, Гц – 1,2 ....10
  • мощность пилотного света – светодиод 5 Вт (эквивалент лампе накаливания 75 Вт)
  • цветовая температура – 5500±200К
  • байонет – Bowens
  • синхронизация – синхрокабель, радиосинхронизатор, светоловушка
  • радиус действия радиосинхронизатора, м – 100 на открытой местности
  • защита от перегрева – звуковой сигнал
  • электропитание – Li-Ion аккумулятор 2000 мАч, 11.1 В
  • время зарядки аккумулятора, ч – примерно 2
  • количество импульсов на полном заряде АКБ – от 300  
  • возможность работы от сети 220В – нет
  • вес вспышки (без рефлектора), кг – 1,55

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes GT-280.
  • Импульсная лампа RTS12-4530GT.
  • Аккумулятор AC-GT280, 2000 мАч, 11.1 В.
  • Зарядное устройство.
  • Сетевой кабель.
  • Рефлектор 180 мм, байонет Bowens.
  • Радиосинхронизатор (дальность до 100 м).
  • Наплечный ремень для вспышки.
  • Светофильтры (синий, желтый, красный, зеленый, белый матовый). 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Арт. NVF-2665
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Наличие
в наличии 4-10 шт

Четырехстворчатые шторки Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671).

Предназначены для ограничения и регулирования светового пятна. Используются со стандартным рефлектором Zoom. Конструкцией предусмотрены зажимы для крепления фильтров, сот и других рассеивателей.

36 690 ₽
В корзину
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Арт. OLE-0169
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 150 ₽
В корзину
FST VC-604DC радиосинхронизатор
FST VC-604DC радиосинхронизатор
Арт. DAN-8264
FST VC-604DC радиосинхронизатор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Радиосинхронизатор FST VC-604DC.

Комплект для радиосинхронизации (трансмиттер и ресивер). Система работает по четырем каналам на частоте 2,4 gH. Радиус действия - 100 м. Питание ресивера  осуществляется от 2 батарей формата ААА (в комплект не входят).  

1 760 ₽
В корзину

Видео

Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.