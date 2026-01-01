images
images
images
images
images
YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП
YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП
YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП
YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП
YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП

YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП

Yongnuo
Артикул: NVF-7903

YongNuo YN-900 LED – самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 900 светодиодов, выдающих световой поток мощностью 7200 Лм. и цветовую температуру – 5500 К. 

Описание

Управление синхронизацией и интенсивностью света происходит непосредственно с корпуса осветителя. Также возможно дистанционное многоканальное управление (до 30 м) и с помощью мобильных устройств на платформе iOS и Android через Bluetooth. В комплект входят цветные фильтры и шторки. При применении фильтров можно добиться цветовой температуры 3200 К.

Угол освещения составляет угол освещения 55 градусов.

Питание – литиевые аккумуляторы или через сетевой адаптер.

Монтировка универсальная, допускает установку на стойку, штатив или крепление к мобильной ручке. 

Характеристики:

  • количество светодиодов – 900
  • цветовая температура, К – 3200-5500
  • мощность диодов, Вт – 54
  • диммер – нет
  • цветные фильтры – есть
  • шторки – есть
  • вес, кг – 1,48

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi NP-F960/F970 литий-ионный аккумулятор для Sony
Арт. NVF-2305
Fujimi NP-F960/F970 литий-ионный аккумулятор для Sony
Наличие
более 10 шт

Fujimi NP-F960/F970 – современный и компактный аккумулятор, который обеспечивает длительное время технику практически в любых условиях.

Литиевый аккумулятор быстро заряжается и рассчитан на продолжительную работу. У аккумулятора отсутствует эффект памяти, благодаря этому батарея восстанавливает работоспособность даже после полной разрядки. Вес - 300 г. Емкость 6600 mAh.

1 810 ₽
В корзину
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Арт. NVF-7034
Fujimi FJ-UNC-FM500 зарядное устройство USB + адаптер питания
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

820 ₽
В корзину
YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А
Арт. DAN-1169
YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo 19V5A - сетевой адаптер для осветителя YN900.

Сетевой адаптер для видеосвета YongNuo YN-900 обеспечивает надежное и стабильное электропитание профессионального LED-осветителя. Электронная схема позволяет использовать светильник при отклонении от номинала напряжения в сети, минимизируя нагрев адаптера при работе. Не подходит для YongNuo YN900 II. 19.0 V/5.0 A - 95 Watt.

3 100 ₽
В корзину
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
Арт. NVF-7640
YongNuo YN300III LED осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500К
Наличие
более 10 шт

YongNuo YN300III LED – автономный светодиодный LED-осветитель с регулируемой цветовой температурой. Источник освещения имеет 300 светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литий-ионные аккумуляторы от видеокамер Panasonic CGR-D16S/D220 или Sony NP серии NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550 и их аналогов (покупаются отдельно). Цветовая температура, 3200-5500К.

8 200 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Хо Фань
Хо Фань
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.