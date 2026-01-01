YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП

Управление синхронизацией и интенсивностью света происходит непосредственно с корпуса осветителя. Также возможно дистанционное многоканальное управление (до 30 м) и с помощью мобильных устройств на платформе iOS и Android через Bluetooth. В комплект входят цветные фильтры и шторки. При применении фильтров можно добиться цветовой температуры 3200 К.
Угол освещения составляет угол освещения 55 градусов.
Питание – литиевые аккумуляторы или через сетевой адаптер.
Монтировка универсальная, допускает установку на стойку, штатив или крепление к мобильной ручке.
Характеристики:
- количество светодиодов – 900
- цветовая температура, К – 3200-5500
- мощность диодов, Вт – 54
- диммер – нет
- цветные фильтры – есть
- шторки – есть
- вес, кг – 1,48