YongNuo YN900 LED осветитель 900 светодиодов с дистанционным управлением c БП

Описание

Управление синхронизацией и интенсивностью света происходит непосредственно с корпуса осветителя. Также возможно дистанционное многоканальное управление (до 30 м) и с помощью мобильных устройств на платформе iOS и Android через Bluetooth. В комплект входят цветные фильтры и шторки. При применении фильтров можно добиться цветовой температуры 3200 К.

Угол освещения составляет угол освещения 55 градусов.

Питание – литиевые аккумуляторы или через сетевой адаптер.

Монтировка универсальная, допускает установку на стойку, штатив или крепление к мобильной ручке.

Характеристики: