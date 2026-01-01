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Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель
Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель

Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-5600

Светодиодный осветитель Phottix (81481) Nuada R4 II LED Light. Светодиодный осветитель мощностью 70 Вт. Оснащен 180 светодиодами теплого света и 180 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором.

Описание

Светодиодный осветитель Phottix Nuada R4 II (70 Вт, круглый)

Phottix Nuada R4 II — это профессиональный круглый светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, а также позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5600K. Благодаря металлическому корпусу и лире, осветитель отличается надежностью и долговечностью.

Основные характеристики

  • Мощность: 70 Вт.
  • Количество светодиодов: 360 (180 холодных + 180 теплых).
  • Цветовая температура: 3200–5600 К.
  • Индекс цветопередачи (CRI): 96+.
  • Индекс TLCI: 98+.
  • Освещенность: 1800 лк на расстоянии 1 м.
  • Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно).
  • Размеры: 548 × 539 × 38 мм.
  • Вес (без аккумулятора): 3,3 кг.

Ключевые особенности

  • Высокое качество света: CRI 96+ и TLCI 98+ гарантируют точную и естественную цветопередачу.
  • Плавная регулировка цветовой температуры: От теплого 3200K до дневного 5600K.
  • Гибкое питание: Работа от сети через адаптер или от портативных аккумуляторов V-mount.
  • Металлический корпус и лира: Обеспечивают надежность и долговечность.
  • Беспроводное управление: Пульт ДУ в комплекте.
  • Компактные размеры: Удобен для транспортировки.

Для чего используется

Осветитель Nuada R4 II является универсальным инструментом для самых разных задач:

  • Портретная и студийная съемка: Высокое качество света и регулируемая температура.
  • Видеосъемка и интервью: Круглая форма создает мягкие блики в глазах модели.
  • Предметная и макросъемка: Плавная регулировка яркости.
  • Выездная съемка: Работа от аккумуляторов V-mount.

Комплектация

  • Осветитель Phottix Nuada R4 II — 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления — 1 шт.
  • Сетевой адаптер переменного тока — 1 шт.
  • Кабель питания — 1 шт.
  • Подвесная сумка для адаптера — 1 шт.
  • Сумка для переноски — 1 шт.

Внимание: Аккумуляторы V-mount и батарейки для пульта приобретаются отдельно.

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