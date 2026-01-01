Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель Phottix Nuada R4 II (70 Вт, круглый)

Phottix Nuada R4 II — это профессиональный круглый светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, а также позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5600K. Благодаря металлическому корпусу и лире, осветитель отличается надежностью и долговечностью.

Основные характеристики

Мощность: 70 Вт.

70 Вт. Количество светодиодов: 360 (180 холодных + 180 теплых).

360 (180 холодных + 180 теплых). Цветовая температура: 3200–5600 К.

3200–5600 К. Индекс цветопередачи (CRI): 96+.

96+. Индекс TLCI: 98+.

98+. Освещенность: 1800 лк на расстоянии 1 м.

1800 лк на расстоянии 1 м. Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно).

От сети (адаптер в комплекте) или от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно). Размеры: 548 × 539 × 38 мм.

548 × 539 × 38 мм. Вес (без аккумулятора): 3,3 кг.

Ключевые особенности

Высокое качество света: CRI 96+ и TLCI 98+ гарантируют точную и естественную цветопередачу.

CRI 96+ и TLCI 98+ гарантируют точную и естественную цветопередачу. Плавная регулировка цветовой температуры: От теплого 3200K до дневного 5600K.

От теплого 3200K до дневного 5600K. Гибкое питание: Работа от сети через адаптер или от портативных аккумуляторов V-mount.

Работа от сети через адаптер или от портативных аккумуляторов V-mount. Металлический корпус и лира: Обеспечивают надежность и долговечность.

Обеспечивают надежность и долговечность. Беспроводное управление: Пульт ДУ в комплекте.

Пульт ДУ в комплекте. Компактные размеры: Удобен для транспортировки.

Для чего используется

Осветитель Nuada R4 II является универсальным инструментом для самых разных задач: