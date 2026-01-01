Phottix 81481 Nuada R4 II LED Light светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель Phottix Nuada R4 II (70 Вт, круглый)
Phottix Nuada R4 II — это профессиональный круглый светодиодный осветитель, предназначенный для фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает высокое качество света с индексом цветопередачи CRI 96+ и TLCI 98+, а также позволяет плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от теплого 3200K до дневного света 5600K. Благодаря металлическому корпусу и лире, осветитель отличается надежностью и долговечностью.
Основные характеристики
- Мощность: 70 Вт.
- Количество светодиодов: 360 (180 холодных + 180 теплых).
- Цветовая температура: 3200–5600 К.
- Индекс цветопередачи (CRI): 96+.
- Индекс TLCI: 98+.
- Освещенность: 1800 лк на расстоянии 1 м.
- Питание: От сети (адаптер в комплекте) или от аккумуляторов V-mount (приобретаются отдельно).
- Размеры: 548 × 539 × 38 мм.
- Вес (без аккумулятора): 3,3 кг.
Ключевые особенности
- Высокое качество света: CRI 96+ и TLCI 98+ гарантируют точную и естественную цветопередачу.
- Плавная регулировка цветовой температуры: От теплого 3200K до дневного 5600K.
- Гибкое питание: Работа от сети через адаптер или от портативных аккумуляторов V-mount.
- Металлический корпус и лира: Обеспечивают надежность и долговечность.
- Беспроводное управление: Пульт ДУ в комплекте.
- Компактные размеры: Удобен для транспортировки.
Для чего используется
Осветитель Nuada R4 II является универсальным инструментом для самых разных задач:
- Портретная и студийная съемка: Высокое качество света и регулируемая температура.
- Видеосъемка и интервью: Круглая форма создает мягкие блики в глазах модели.
- Предметная и макросъемка: Плавная регулировка яркости.
- Выездная съемка: Работа от аккумуляторов V-mount.