SmallRig 3559 Multifunctional Smartphone Holder держатель для смартфона
SmallRig
Артикул: OLE-1999

SmallRig 3559 Multifunctional Smartphone Holder держатель для смартфона

Многофункциональный универсальный держатель  используется для фиксации смартфона с шириной корпуса от 58,5 до 83мм на штативе, клетке или другом оборудовании, оснащенном разъемом «холодный башмак» или резьбовым соединением ¼”. Возможность наклона на 180° и поворота на 360°. Два разъема «холодный башмак» для дополнительного оборудования. Вставки из силикона для защиты корпуса смартфона от царапин.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 0,5 кг
  • Вес 60 гр.

