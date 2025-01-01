Артикул: OLE-1999

SmallRig 3559 Multifunctional Smartphone Holder держатель для смартфона

Многофункциональный универсальный держатель используется для фиксации смартфона с шириной корпуса от 58,5 до 83мм на штативе, клетке или другом оборудовании, оснащенном разъемом «холодный башмак» или резьбовым соединением ¼”. Возможность наклона на 180° и поворота на 360°. Два разъема «холодный башмак» для дополнительного оборудования. Вставки из силикона для защиты корпуса смартфона от царапин.