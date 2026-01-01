Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель

Описание

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителем в комплект поставки включен пульт дистанционного управления.

Характеристики: