Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.
Для регулировки и управления осветителем в комплект поставки включен пульт дистанционного управления.
Характеристики:
- количество светодиодов - 300 хол. свет + 300 теп. свет
- цветовая температура - 3200-5600 К
- диапазон яркости - 01-100 проц.
- максимум яркость/освещенность - 1800 люкс на расстоянии 1 м
- мощность - 50 Вт
- индекс цветопередачи - CRI 96+
- размер - 274x259x64 мм
- вес - 1180 г (без аккумулятора)