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Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель
Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель

Phottix 81443 Kali50 Studio LED светодиодный осветитель

Phottix
Артикул: DAN-5599

Светодиодный осветитель Phottix (81443) Kali50 Studio LED.

Светодиодный осветитель мощностью 50 Вт. Оснащен 300 светодиодами теплого света и 300 светодиодами холодного света, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Светильник комплектуется устойчивыми к царапинам световым диффузором и шторками.

Описание

Питание осветителя осуществляется от сети через входящий в комплект адаптер или от двух батарей типа Sony NP-F (NP-F750 или NP-F970). Внимание! Батареи приобретаются дополнительно.

Для регулировки и управления осветителем в комплект поставки включен пульт дистанционного управления. 

Характеристики:

  • количество светодиодов - 300 хол. свет + 300 теп. свет
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • диапазон яркости - 01-100 проц.
  • максимум яркость/освещенность - 1800 люкс на расстоянии 1 м
  • мощность - 50 Вт
  • индекс цветопередачи - CRI 96+
  • размер - 274x259x64 мм
  • вес - 1180 г (без аккумулятора)

Комплектация

  • Светодиодная панель Kali50.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Адаптер переменного тока.
  • Вилка европейского стандарта.
  • Вилка стандарта США.
  • Вилка стандарта Великобритании.
  • Вилка SAA.

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