SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10 UHS-I U3 V30 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN) карта памяти

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей.
Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) (только 32–256 ГБ) и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.
Характеристики:
- объем карты памяти - 128 Гб
- класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30
- скорость чтения - до 170 Мб/с
- скорость записи - до 90 Мб/с
- стандарт памяти - SDXC