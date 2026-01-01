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SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10 UHS-I U3 V30 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN) карта памяти

SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10 UHS-I U3 V30 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-3421

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10UHS-I U3 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 170 МБ/с).

Описание

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. 

Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) (только 32–256 ГБ) и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.

Характеристики:

  • объем карты памяти - 128 Гб
  • класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30  
  • скорость чтения - до 170 Мб/с
  • скорость записи - до 90 Мб/с
  • стандарт памяти - SDXC 

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