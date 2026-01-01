images
images
images
Savage (61-12) Tv Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (61-12) Tv Gray фон бумажный 2,7x11 м серый
Savage (61-12) Tv Gray фон бумажный 2,7x11 м серый

Savage (61-12) Tv Gray фон бумажный 2,7x11 м серый

Savage
Артикул: FTR-749

Фотофон Savage (61-12) Tv Gray - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 16 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Арт. NVF-9340
Fotokvant B-4W система подъема 4 фонов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant B-4W - система подъема, хранения и разворачивания 4 фонов. Система крепится к стене или к потолку. Специальный винт на гантелях позволяет установить силу скольжения, за счет чего регулируется легкость скручивания фона и остутствие самораскрутки фона, установленного на данной системе.

6 640 ₽
В корзину
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
В корзину
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Арт. DAN-6541
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 21 ч

Стойка 260 см Fotokvant LS-2800S для оборудования. Мощная трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 35-30-25 мм. Максимальная высота - 260 см. Максимальная нагрузка - 6 кг. Вес - 2,45 кг.

-8.15 %3 560 ₽
3 270 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Арт. MTG-1689
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-42 размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.