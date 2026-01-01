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Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель

Nanlite FS 150 LED светодиодный осветитель

Nanlite
Артикул: DAN-8881

Nanlite FS 150 - светодиодный профессиональный осветительный прибор (тип «моноблок») с питанием от сети.  

  • Цветовая температура (Kelvin) - 5600K
  • Световой поток при 5600К (Lumen) - 15166
  • Мощность 175 Вт

Описание

Прибор FS 150 оснащен большой светодиодной матрицей, большей по размеру, чем многие светодиодные модули. Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 55 градусов, FS 150 излучает 26380 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу.
Регулировка светового потока от 100% до 0% позволяет быстро адаптировать FS 150 к любой сцене без использования ND- или диффузных фильтров.
FS 150 напрямую совместим со всей линейкой модификаторов света Bowens, включая линейку полноразмерных софтбоксов Nanlite.
Моноблок FS-150 сочетает в себе блок управления, адаптер питания и корпус лампы в одном компактном блоке. Интегрированная конструкция делает его более легким и обеспечивает эффективное рассеивание тепла, обеспечивая максимальную работу прибора в течение длительного времени.
Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения, которые сложно воссоздать. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать 11 различных практических световых эффектов: INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle / Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding.

Технические характеристики:

Цветопередача индекс CRI - свыше 96

Цветопередача индекс TLCI - свыше 98

Цветовая температура (Kelvin) - 5600K

Световой поток при 5600К (Lumen) - 15166

Размеры прибора - 35,6 х 21,3 х 14 см

Вес прибора - 2,27 кг

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