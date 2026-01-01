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GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель

GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-2998

Светодиодный осветитель GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 100 Вт. Имеет LCD дисплей, плавную регулировку яркости от 10-100%, 16-ти канальный пульт дистанционного управления.

Описание

Осветитель является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 100 LEDX2 BW. В третей версии появился пульт дистанционного управления, с помощью которого можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его. По-прежнему, осветители этой серии оснащены ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.

Осветитель применяется в съемке кинофильмов или ТВ-передач в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 30000 часов) и минимальным тепловыделением.

Светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры (5600±200К) и высокое значение индекса цветопередачи (CRI>95) при любой яркости.

Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 10-100 с шагом 1.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Встроенный в корпус вентилятор служит для защиты от перегрева.

Металлический кронштейн позволяет наклонить осветитель вперед и назад, и прочно зафиксировать положение. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.

Для удобства работы пульт ДУ устанавливается в горячий башмак вашей камеры. Для питания пульта используется элемент питания CR2032. С помощью пульта можно как включать или выключать осветитель, так и регулировать яркость в пределах от 10 до 100% с шагом 1.

Характеристики:

  • световой поток - 11000 Лм
  • цветовая температура 5600 K
  • мощность - 100 Вт
  • CRI - >95
  • угол луча - 120 град.
  • регулировка яркости - 10-100%
  • байонет - Bowens
  • размер с колпаком - 132x390 мм
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор

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