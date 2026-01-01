GreenBean SunLight 100 LEDX3 BW светодиодный осветитель

Описание

Осветитель является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 100 LEDX2 BW. В третей версии появился пульт дистанционного управления, с помощью которого можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его. По-прежнему, осветители этой серии оснащены ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.

Осветитель применяется в съемке кинофильмов или ТВ-передач в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 100 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы (до 30000 часов) и минимальным тепловыделением.

Светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры (5600±200К) и высокое значение индекса цветопередачи (CRI>95) при любой яркости.

Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 10-100 с шагом 1.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Встроенный в корпус вентилятор служит для защиты от перегрева.

Металлический кронштейн позволяет наклонить осветитель вперед и назад, и прочно зафиксировать положение. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.

Для удобства работы пульт ДУ устанавливается в горячий башмак вашей камеры. Для питания пульта используется элемент питания CR2032. С помощью пульта можно как включать или выключать осветитель, так и регулировать яркость в пределах от 10 до 100% с шагом 1.

Характеристики: