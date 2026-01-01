GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель

Цветовая температура от 2500 до 9000К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB (HIS), 20 спецэффектов.
Магнитное крепление, адаптер для крепления в «башмак», крепление на резьбу 1/4“. Карманный (весом 100 г и размерами не превышающими 100х41х36 мм), не занимает много места – его легко взять с собой в путешествие и на выездную съемку.
Характеристики:
- Количество светодиодов - 88 шт (33 «теплого» белого света + 33 «холодного» белого света + 22 RGB).
- Цветовая температура - от 2500К до 9000К (шаг 10К).
- Регулировка мощности светового потока - от 0%.
- Создаваемая освещенность - до 300 люкс (0.5м).
- CRI - ≥95.
- Ёмкость аккумулятора - 2000мАч, 3,7В.
- Мощность максимальная - 6Вт.
- Время непрерывной работы - до 2 часов (при максимальной яркости).
- Параметры зарядного устройства - 5В, 2А.
- Время зарядки - до 2.5 часов.