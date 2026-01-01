GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель

Описание

Цветовая температура от 2500 до 9000К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB (HIS), 20 спецэффектов.

Магнитное крепление, адаптер для крепления в «башмак», крепление на резьбу 1/4“. Карманный (весом 100 г и размерами не превышающими 100х41х36 мм), не занимает много места – его легко взять с собой в путешествие и на выездную съемку.

Характеристики: