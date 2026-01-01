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GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель
GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель

GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-8819

GreenBean SmartLED T88 RGB светодиодный осветитель - это 88 шт светодиодов (33 «теплого» белого света + 33 «холодного» белого света + 22 RGB) в очень компактном пластиковом корпусе. 

Цветовая температура - 2500К до 9000К. Максимальная мощность - 6Вт. Ёмкость аккумулятора - 2000мАч, 3,7В.


Описание

Цветовая температура от 2500 до 9000К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB (HIS), 20 спецэффектов.

Магнитное крепление, адаптер для крепления в «башмак», крепление на резьбу 1/4“. Карманный (весом 100 г и размерами не превышающими 100х41х36 мм), не занимает много места – его легко взять с собой в путешествие и на выездную съемку.

Характеристики:

  • Количество светодиодов - 88 шт (33 «теплого» белого света + 33 «холодного» белого света + 22 RGB).
  • Цветовая температура - от 2500К до 9000К (шаг 10К).
  • Регулировка мощности светового потока - от 0%.
  • Создаваемая освещенность - до 300 люкс (0.5м).
  • CRI - ≥95.
  • Ёмкость аккумулятора - 2000мАч, 3,7В.
  • Мощность максимальная - 6Вт.
  • Время непрерывной работы - до 2 часов (при максимальной яркости).
  • Параметры зарядного устройства - 5В, 2А.
  • Время зарядки - до 2.5 часов.

Комплектация

  • Светодиодный осветитель накамерный GreenBean SmartLED T88 RGB
  • Кабель USB Type-С
  • Наклонный кронштейн с адаптером «башмак»

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